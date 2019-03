„Wörle-Spange“ soll B-2-Verkehr ins Wittelsbacher Land ziehen

Plus Gersthofens Bürgermeister hat Umfahrungs-Idee, die vielen Autofahrern auf der westlichen Lechseite gefallen könnte. In den Lechraingemeinden Rehling und Affing dürfte sie nicht auf Gegenliebe stoßen, sondern auf massiven Protest.

Es ist ein Zustand, der Autofahrer auf der westlichen Lechseite nervt: Am A-8-Kreuz Augsburg-West geht es im Berufsverkehr wieder einmal nur Stoßstange an Stoßstange vorwärts. Eine Idee, wie sich die Situation entspannen lässt, bringt jetzt Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle ins Spiel. Er schlägt eine Ostumfahrung für seine Stadt vor.

Im Wittelsbacher Land und speziell in den Lechraingemeinden Rehling und Affing dürfte der Vorschlag dagegen auf alles andere als Begeisterung stoßen, sondern auf massiven Protest. Denn die „Wörle-Spange“ schlägt den Bogen auf die östliche Lechseite und würde zusätzlichen Verkehr zwischen der vierspurigen B2 und dem Autobahnanschluss Augsburg-Ost in den Kreis bringen.

Zusätzliches Öl im Streit um die Umfahrungen im Affinger Becken

Die Überlegung gießt auch zusätzliches Öl in den jahrzehntelangen Streit um die geplanten zwei Umfahrungen im Affinger Becken.

Im Detail sieht die Idee so aus: Bei Langweid wird der Verkehr auf der B2 über eine Lech-Brücke nach Osten geführt. Auf einer möglichen neuen Umfahrung der Rehlinger Ortsteile St. Stephan und Oberach könnte die Wörle-Spange bei Anwalting auf die Staatsstraße 2381 stoßen, um dann den Verkehr über die bereits geplante Umfahrung des Affinger Ortsteils Mühlhausen und am Flughafen vorbei auf den Autobahnanschluss bringen.

Gersthofen sieht in der Umfahrung mehrere Vorteile

Die Spange hätte nach Ansicht von Gersthofens Bürgermeister Wörle mehrere Vorteile. Zum einen würde sie das Autobahnkreuz am Anschluss Augsburg-West und in der Folge die B17 durch Augsburg entlasten. An dem Knoten treffen tagtäglich die größten Verkehrsströme im Kreis Augsburg aufeinander. Mehr als 100000 Fahrzeuge werden dort gezählt – eine Großstadt auf Rädern. Zum anderen würde die Spange viel Verkehr aus Gersthofen bringen – immer wieder kommt es in der Innenstadt zu Staus, wenn sich Fahrer Schleichwege suchen.

Und, so zumindest Wörle: Die Variante ließe sich weitgehend über das bestehende oder geplantes Straßennetz umsetzen. Großflächig ließe sich so eine denkbare neue Nord-Süd-Verbindung um den Wirtschaftsraum Augsburg herum schaffen. Sprich: Ein Ringschluss mit der im Landkreis Aichach-Friedberg ebenso umstrittenen Planung für die Augsburger Osttangente von der A8-Auffahrt an Friedberg und Kissing vorbei, über den Lech und dann bei Königsbrunn auf die autobahnähnlich ausgebaute B17. Wörle ist aber bewusst: „Es wäre ein massiver Eingriff.“ Vor allem für die Gemeinden Rehling und Affing, die dann mehr Verkehr vor der Haustüre hätten. Aber: „Für die Gemeinden könnten sich ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten“, sagt Wörle.

Rehlings Bürgermeister: Eingriff in die Landschaft und zusätzlicher Verkehr

Ob das als Argument überzeugt? Der Rehlinger Bürgermeister Alfred Rappel kann sich nicht vorstellen, dass so eine Planung „zu meinen Lebzeiten“ realisiert wird. Der Eingriff in die Landschaft und der zusätzliche Verkehr im Lechfeld wären enorm. In den Ortsteilen St. Stephan und Oberach gebe es auf der anderen Seite immer wieder Klagen über den steigenden Durchgangsverkehr. Besonders dann, wenn die B2 zu sei oder gesperrt sei und Umleitungs- oder Schleichverkehr über die altbayerische Lechseite ausweiche.

In Affing erhitzt die Umfahrungsdebatte seit Jahrzehnten die Gemüter. Über eine Dekade ist es her, dass der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss fasste. Die Nordumfahrung ist im Straßenbauprogramm verankert. Dazu soll die etwa vier Kilometer lange Umfahrung im Westen des Ortsteils Mühlhausen in kommunaler Sonderbaulast verwirklicht werden, um das Verfahren zu beschleunigen. Doch es zieht sich. Ende 2019 wird der Erörterungstermin erwartet, Mitte 2020 der Planfeststellungsbeschluss. Der Baubeginn ist dennoch völlig offen – es könnten noch weitere Jahre vergehen, wenn die vielen Gegner vor Gericht klagen.

Stefan Scheckinger vom Straßenbauamt kann die Wünsche nachvollziehen

Wörle nutzte den offiziellen Baubeginn für den neuen Gersthofer Bahnhof, um seine Idee bei Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) zu platzieren. Dass derartige Projekte eine lange Vorlaufzeit haben, ist dem Bürgermeister bewusst. Das bestätigt der Bereichsleiter beim Staatlichen Bauamt, Stefan Scheckinger: „So etwas wäre langfristig angelegt.“ Er könne die Wünsche vieler Gersthofer nachvollziehen. Denn: „Die Verkehrssituation in der Stadt ist nicht ganz einfach.“ Um die Lage am A-8-Knoten etwas zu entspannen, soll mittelfristig eine neue Spur im Südwesten des großen Kleeblatts entstehen. Das Bauamt plant einen verlängerten Verflechtungsstreifen in Fahrtrichtung Augsburg.

