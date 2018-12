11.12.2018

Wohlklang erfüllt Kirche St. Martin bis in alle Winkel

Die Liedertafel sorgt, begleitet von Hörnern, Klarinetten und Harfen, in Aindling für Weihnachtsstimmung

Von Albertine Ganshorn

Wer bisher noch nicht in weihnachtliche Stimmung gekommen ist, der hatte am Sonntag in der Aindlinger Pfarrkirche St. Martin die beste Möglichkeit, dies nachzuholen. Die Aindlinger Liedertafel lud zusammen mit Harfenistin Sonja Drexler und Bläsern des örtlichen Musikvereins zum Weihnachtskonzert ein. Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit war, durch alte und moderne festliche Weisen dem Alltag zu entfliehen.

Die Sänger der Chorgemeinschaft zeigten ihre große Freude am Singen. Als besonderes Highlight hatten sie diesmal Lieder von Edward Benjamin Britten ausgewählt. Der englische Pianist, Dirigent und Komponist, der 1976 starb, schrieb vor allem Kammermusikwerke, unter anderem das „War Requiem“, die Kantate „Saint Nicolas“ für Kinderchöre und die Oper „Peter Grimes“, mit der er Weltruhm erlangte. Seine besondere Liebe galt jedoch der Vokalmusik. Auch die Liedertafel zeigte, wie vielseitig seine Werke sind. Mit kräftigen und gut geschulten Stimmen präsentierte der Chor Lieder aus Brittens „Ceremony of Carols“ und zog das Publikum von Anfang an durch die brillant dargebotenen Melodien in den Bann. Die adventliche Stimmung in der schön geschmückten Kirche steigerte sich noch, als Harfenistin Sonja Drexler die Saiten erklingen ließ. Alle lauschten gebannt den wohlklingenden Harfentönen, die das Gotteshaus feierlich durchdrangen. Sonja Drexler bewies bei ihren gefühlvoll gespielten Soli die vielfältigen Klangmöglichkeiten ihres Instrumentes.

Kurzweilig und in guter Mischung wechselten sich das Tenorhorn- und das Klarinettenensemble des Aindlinger Musikvereins mit den Sängern ab und zeigten ihr perfektes Können. Werke von W. A. Mozart, Michael Haydn, dem Bruder Joseph Haydns, aber auch Volksweisen begeisterten die Zuhörer. Wohlklingend erreichte der volle Klang der Tenorhörner jeden Winkel der Kirche. Die leiseren Klänge der Klarinetten verstärkten dann die aufgekommene feierliche Stimmung. Spätestens bei altbekannten Melodien wie „Kommet ihr Hirten“, „Adeste Fidelis“, aber natürlich auch „We Wish You a Merry Christmas“ konnte sich niemand mehr dem Zauber der Weihnacht entziehen.

So gelang es der Liedertafel unter der Leitung von Bernadette Lohner, ein stimmungsvolles, perfektes Weihnachtskonzert zu bieten.

