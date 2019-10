vor 32 Min.

Woidboyz kommen ins Canada

Auch Nik Richter & The Refrigerators gastieren

Die Woidboyz des Bayerischen Rundfunks kommen nach Obermauerbach (Stadt Aichach). Am Freitag, 18. Oktober, präsentieren Andi und Uli von den Woidboyz ihr Premierenprogramm „Der Weg ist das Spiel – Das Woidboyz Comedy Bingo“.

Andi und Uli von den Woidboyz paaren in ihrer ersten gemeinsamen Bühnenshow Stand-up-Comedy-Elemente mit einem klassischen Bingo-Abend. Die Burschen wären aber nicht die Woidboyz, wenn sie nicht auch ihre Gäste hautnah mit in ihre Show einbinden würden. Die beiden sorgen mit skurrilen Anekdoten über Freundschaft, Zusammenleben, G’schichten von dahoam oder auch Einblicken hinter die TV-Kamera und deren alltäglichem Wahnsinn für humoristische Unterhaltung.

Schon am Donnerstag, 17. Oktober, stehen Nik Richter & The Refrigerators im Canada auf der Bühne mit Bluesrock aus Schrobenhausen. The Refrigerators, das sind Nik Richter (Gitarre und Gesang), Rudi Spann an den Drums und Klaus „Gauki“ Steuringer (Bass und Gesang). Das Trio spielt seit Januar 2011 und hat sich dem erdigen Bluesrock verschrieben. Harte Gitarren, knackiger Bass, harte Drumbeats und schnörkelloser Gesang prägen den Stil der Band. Es gibt Rock aus drei Jahrzehnten und Bluesstücke, deren Ursprünge bis in die 1920er- Jahre zurückreichen.

Auf dem Programm steht Blues, Boogie, Akku-Blues, SlideGuitar und so weiter. Titel von Cream, Hendrix, Spencer Davis, Robben Ford, Big Bill Broonzy, Willie Dixon, Howling Wolf und eigene Stücke kommen zu Gehör. Einlass ist an beiden Abenden ab 19 Uhr, Beginn jeweils um 20.15 Uhr. (AN)

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1.

