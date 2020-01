vor 22 Min.

Workshops des Rainer Winkels

Angebot in Pöttmes

Im Januar gibt es vom Kulturforum Rainer Winkel zwei Workshops für kulturelle Vereine, Künstler und Akteure. Am Samstag, 18. Januar, geht es in Pöttmes von 9 bis 14 Uhr im Kultursaal um das Thema „Ehrenamt 4.0 – Einsatz sozialer Medien bei der Organisation und Bewerbung von Veranstaltungen“. Barbara Simmeth erklärt, welche sozialen Medien sinnvoll sind und welche überflüssig. Am Dienstag, 21. Januar, findet in Rain-Bayerdilling um 18.30 Uhr im Gasthaus Neuwirt der Workshop „Veranstaltungen sicher organisieren“ statt. Referent Michael Öhlhorn ist Meister für Veranstaltungssicherheit. Die Teilnehmer sind aufgefordert, Beispiele mitzubringen. Für Mitglieder des Förderprojektes ist die Teilnahme kostenlos. (gei)

bis 15. Januar unter www.rainer-winkel.de/aktuelles oder unter Telefon 08276/589297 und 0151/70122371.

