vor 58 Min.

Wunder in Gundelsdorf

Liederkranz-Theatergruppe feiert am Samstag Premiere

Zum siebten Mal stehen nun schon die Theaterspieler des Liederkranzes Gundelsdorf ab dem Wochenende auf der Bühne. Seit Mitte September proben unter der Regie von Hans Ruisinger vier Männer und fünf Frauen fleißig für das Stück „Mein Wunder – Dein Wunder“ von Carmen Maria Warmuth.

Mit diesem Dreiakter spielen die Gundelsdorfer heuer zum ersten Mal ein Stück, bei dem sich die Handlung draußen abspielt. Somit wurde natürlich auch ein komplett neues Bühnenbild erarbeitet. Die Theaterspieler malten und pinselten eifrig dabei unter der Anleitung und mit tatkräftiger Unterstützung von Michael Egger.

Zum Stück sei so viel gesagt: Koriander (Mathias Bernet) und sein Vater Josefus (Fabian Mair) genießen die Abwesenheit der auf Kur weilenden Hausherrin Kunigunde (Bettina Knauer). Zeit, über die Stränge zu schlagen und auf das jährliche Kostümfest des Burschenvereins zu gehen.

Während die zwei Männer ihrem sorgenfreien Leben frönen, hängt gegenüber bei Nepomuk (Andreas Harlander) und seiner Frau Genoveva (Sabine Ruisinger) der Haussegen schief. Schließlich ist vor zwölf Jahren Ludmilla (Juliane Leischner), die einfältige Schwester von Genoveva, „für ein paar Tage“ eingezogen und nervt seitdem die beiden mit ihrer Schwärmerei für Josefus. Zu allem Überfluss ist auch noch der Hühnerstall abgebrannt. War es Brandstiftung? Jeder ist verdächtigt, vor allem die Nachbarn.

Des Weiteren spielen noch Alex Czerny und – neu in diesem Jahr – Christine Harlander sowie Andrea Leischner mit. Für die Maske ist wieder Gisela Pilz verantwortlich, Souffleuse Gertraud Schenk ist ebenfalls neu dabei.

Premiere ist am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 3. November, um 18.30 Uhr, am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 10. November, um 18.30 Uhr. Kinder- und Seniorenvorstellungen finden am Samstag, 2. November, um 13.30 Uhr und am Freitag, 15. November, statt. Gespielt wird wie immer im Saal der Gastwirtschaft Zur Post in Gundelsdorf. Einlass eine Stunde vor Theaterbeginn. (möd-)

Karten können reserviert werden bei Juliane Leischner, Telefon 08251/9976677.

