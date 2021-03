vor 32 Min.

Wurde der Bauantrag zum "Schandfleck" am Bahnhof falsch dargestellt?

Plus Grundstückseigentümerin Angelika Kraus ärgert sich, wie ihr Bauantrag im Gemeinderat behandelt wird. Der Bürgermeister sieht den Grund in der Vergangenheit.

Von Stefanie Brand

Angelika Kraus traute am Dienstag in der Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats ihren Ohren kaum. Ihr Bauantrag - der Um- und Ausbau eines bestehenden Stadels zum Wohn- und Geschäftsgebäude am Bahnhof - stand zur Diskussion, und dabei kamen mindestens zwei Themen zur Sprache, die in ihren Augen nicht richtig dargestellt wurden.

"Die zwei Bäume sind nicht ohne Gutachten und sogar mit Genehmigung gefällt worden", erklärt die Bauherrin gegenüber unserer Redaktion. Das entsprechende Gutachten lag nach ihrer Aussage bereits im Oktober vor und wurde eingefordert, um zu ergründen, ob die Bäume durch Baggerarbeiten der Bauherren beschädigt worden sind. Das Gutachten habe jedoch gezeigt, dass die Bäume von Fäulnis befallen waren, woraufhin noch im Februar die Genehmigung seitens der Gemeinde erteilt wurde, die Bäume zu fällen. Das passierte dann Ende Februar. Dass diese Tatsache im Zuge der Sitzung nicht klargestellt wurde, ärgert die Bauherrin sichtlich.

Kritik wegen Vorgehen "ganz zu Beginn"

Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann erklärt auf Rückfrage dazu, dass sowohl er als auch die Verwaltung gewusst hätten, dass die Genehmigung vorlag. Der Vorwurf einiger Gemeinderäte an die Bauherren - dass diese zuerst Fakten schaffen würden - beziehe sich jedoch nicht zwingend auf die zwei jüngst gefällten Bäume. Bereits bevor der Gemeinderat sich erstmals mit dem Thema befasste, hatten Nachbarn nachgefragt, was auf dem Grundstück passiere. "Ganz zu Beginn wurden dort Sträucher und Bäume beseitigt und Grünflächen abgebaggert", erklärte der Rathauschef - und zwar ohne Nachfrage, Antrag oder eine Information darüber, was auf dem Grundstück passieren solle. Für Hörmann war das der "Stein des Anstoßes".

Auch über die Diskussion über Abstandsflächen ärgerte sich Bauherrin Angelika Kraus mächtig. Im Vorfeld habe sie Hörmann bereits die Idee unterbreitet, einen Teil des gemeindlichen Grundstücks, das sich direkt neben ihrem Grundstück befindet, zu kaufen. Dann wäre die Diskussion über eine etwaige Abstandsflächenübernahme der Gemeinde hinfällig gewesen. Diese Gesprächsinhalte brachte Hörmann jedoch nicht im Gemeinderat ein. Der Rathauschef möchte sich dafür jedoch nicht "die Schuld zuweisen lassen", dass er nicht für die Antragstellerin Partei ergriffen hat, erklärt er. Wenn die Grundstückseigentümer ein Teilstück des Grundstücks der Gemeinde kaufen wollten, müssten sie einen Antrag stellen, der dann im Gemeinderat behandelt wird. Auch die Erhaltung des Fußwegs vom Baugebiet zum Bahnhof, der direkt auf der Grundstücksgrenze verläuft, sei kein Thema gewesen. Aktuell "laufen die Leute eben da durch", erklärt Hörmann. Um einen offiziellen Weg handle es sich jedoch nicht.

Bauherrin initiiert ein Gespräch

Mit der Ablehnung des Bauantrags habe Angelika Kraus ohnehin gerechnet, erklärt sie, jedoch ärgere sie sich über die Art und Weise, wie Dinge vorgestellt oder eben nicht berichtigt wurden. Nun habe sie ein Gespräch mit dem Bürgermeister, der Verwaltungsgemeinschaft sowie der Unteren Naturschutzbehörde initiiert, um zumindest den Freiflächenplan unter Dach und Fach zu bekommen. Um Abstandsflächen und Grundstückszahl wie vorgegeben einhalten zu können, müsse sie darüber hinaus die Baumaßnahme umplanen. Hörmann hofft nun, dass das Thema trotz des "unglücklichen" Starts ohne Eskalationen zu Ende gebracht werden könne.

