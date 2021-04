Zahl der Corona-Toten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 93

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es einen weiteren Corona-Todesfall zu beklagen. Unterdessen steigt die Inzidenz weiter - bald mit Folgen für die Regeln?

Im Landkreis ist eine weitere Person im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ums Leben gekommen. Das meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitag. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Wittelsbacher Land auf 93.

Weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Aichach-Friedberg - Inzidenz steigt

Unterdessen bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis weiter über der 200er-Schwelle. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag sie am Freitag bei 213,9 - und damit leicht höher als am Vortag (205), an dem die Zahl explosionsartig gestiegen war. Seit Beginn der Pandemie erreichte die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nur einmal ein höheres Niveau: am 6. November. Für diesen Tag waren offiziell 218 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden.

Corona-Regeln im Einzelhandel könnten sich ändern

Der jüngste Anstieg könnte demnächst auch Auswirkungen auf die Corona-Regeln im Wittelsbacher Land haben. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Samstag über 150, müssen Ladengeschäfte mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ab Montag schließen. Möglich wäre dort dann nur noch das Abholen vorbestellter Ware ("Click & Collect"). Grundlage dafür ist die kürzlich bundesweit beschlossene "Corona-Notbremse". Bislang waren Einkäufe mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") und negativem Corona-Test in Bayern bis zu einer Inzidenz von 200 möglich. Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben offen.

Stichtag Freitag: Kitas geschlossen, Schulen mit Distanzunterricht

Für die Regelungen an bayerischen Schulen ist weiterhin die Inzidenz-Grenze 100 maßgeblich. Da der Wert im Landkreis am Freitag, dem wöchentlichen Stichtag, darüber lag, findet in der kommenden Woche an allen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt. Ausnahmen sind Abschlussklassen, die Jahrgangsstufen 4 der Grundschulstufe sowie die Jahrgangsstufen 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen. Kann dort der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden, gilt Präsenzunterricht. Andernfalls findet Wechselunterricht statt. Kindertageseinrichtungen müssen geschlossen bleiben, wobei eine Notbetreuung möglich ist.

In den vergangenen sieben Tagen sind im Wittelsbacher Land 285 Personen positiv getestet worden - davon 37 in Aichach, 85 in Friedberg, 41 in Kissing und 15 in Mering. Allein am Freitag kamen 37 neue Corona-Fälle hinzu. Einer davon ist offenbar der Berufsschule Aichach zuzuordnen. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde dort eine Person positiv getestet. 15 enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus Aichach steigt leicht

Die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist leicht gestiegen. Wurden dort am Donnerstag neun positiv Getestete stationär behandelt, waren es am Freitag zehn. Fünf Patienten liegen auf der Intensivstation, vier davon müssen beatmet werden.

