Zahl der Schüler im Schulverband steigt

Digitalbudget und neuer Rasenmähertraktor schlagen heuer beim Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach zu Buche. Aber: Sinkende Heizkosten dank neuer Anlage erwartet

134 Schüler und ein Gastschüler sind 2019 im Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach gemeldet. Das sind drei mehr als im Vorjahr. Auch das Haushaltsvolumen hat sich erhöht. Der Schulverband führt das zum einen darauf zurück, dass ein neuer Rasenmähertraktor angeschafft werden muss. Zum anderen mache sich das Digitalbudget bemerkbar.

Um all das stemmen zu können, greift der Schulverband etwas tiefer in den Sparstrumpf. Dank einer Rücklagenentnahme von 30000 Euro (Vorjahr 15200 Euro), wurde die Verwaltungsumlage um 2200 Euro gesenkt. Allerdings geht der Schulverband davon aus, dass die Rücklagen in Zukunft möglicherweise nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung stehen, weil 2019 die Miete erhöht wurde. Der Schulverband rechnet jedoch angesichts der neuen Heizungsanlage mit sinkenden Heizkosten. Für den Haushaltsansatz wurde der Durchschnittswert der vergangenen beiden Jahre herangezogen. Das wären 19000 Euro (Vorjahr 25800 Euro). Ebenso ermittelt wurden die 400 Euro Fahrzeugkosten. Das Projekt Ökoprofit ist mit 1700 Euro veranschlagt, von 600 auf 1900 Euro erhöht wurden die Ausgaben für die EDV-Anlage.

Das Schulbudget (Faktor je Kind) liegt bei 2200 Euro, der Rasenmähertraktor bei 47000 Euro, eine Einscheibenmaschine für Bodenreinigungsarbeiten bei 1500 Euro und das Digitalbudget bei 16500 Euro. Nachdem die Stadt den Rasenmähertraktor mitbenutzt, bekommt der Schulverband von ihr einen Zuschuss von 23500 Euro. Der Freistaat gibt 22900 für das Digitalbudget dazu.

Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind für Personal (91500 Euro, 31 Prozent des Verwaltungshaushalts), Miete für Schulräume und Turnhalle (76000 Euro), Heizkosten (19000 Euro) und Schülerbeförderung (62000 Euro) vorgesehen. Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind Verbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden (71 Prozent). 17 Prozent macht der staatliche Zuschuss für die Schülerbeförderung aus (48400 Euro). Mittagsbetreuung und offene Ganztagsbetreuung bringen Gebühren und staatliche Zuschüsse von 18900 Euro ein. 11700 Euro aus dem Vermögenshaushalt werden dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2022 sieht je 11100 Euro für Ausgaben des Digitalbudgets vor. Für diese ist eine Bezuschussung durch den Freistaat von jeweils bis zu 90 Prozent eingeplant. Der Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach ist schuldenfrei. Zum Jahresende 2018 waren Rücklagen in Höhe von 41780 Euro vorhanden, Ende 2019 sollen es 11780 Euro sein. (AN)

