00:33 Uhr

Zahl der Unfälle mit Pedelec-Fahrrädern steigt

Zwei von vier Verkehrstoten im Wittelsbacher Land waren in diesem Jahr auf ihnen unterwegs. Die Gesamtzahl der Unfälle ist aus Sicht der Polizei unspektakulär, nimmt aber zu. Was Pedelec- und E-Bike-Fahrer beachten müssen

Von philipp schulte und Monika Uhlemair

Thomas Schmid hatte sich eigentlich gewünscht, dass es in diesem Jahr keinen Verkehrstoten im Landkreis Aichach-Friedberg gibt. Er ist Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei Aichach. Wer ihn nach Unfällen im Wittelsbacher Land fragt, bekommt präzise Antworten. Im Frühjahr präsentierte er die Unfallzahlen für 2018. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt vier Verkehrstote. In diesem Jahr sind es bisher schon vier. Schmids Wunsch hat sich nicht erfüllt.

Auffällig ist, dass drei der 2019 tödlich Verunglückten Radfahrer waren. Zwei waren mit einem Pedelec (siehe Infokasten) unterwegs. Einer von ihnen stürzte im August im Friedberger Stadtteil Wulfertshausen. Der 55-Jährige war ohne Helm unterwegs und erlag an der Unfallstelle seinen Kopfverletzungen. Im Juni starb ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer ebenfalls in Friedberg nach einer Kollision mit einem Auto. Er hatte die Vorfahrt missachtet. In Pöttmes kam im Juli eine Radfahrerin ohne Trethilfe ums Leben. Die 80-Jährige stürzte ohne Fremdeinwirkung und starb eine Woche später im Krankenhaus.

Glimpflicher ging ein Unfall am vergangenen Sonntag aus. Ein 73-Jähriger verletzte sich, als er zwischen Aichach und Inchenhofen in ein Maisfeld fuhr. Es ist einer von zehn Unfällen mit Pedelecs in diesem Jahr. Die Tendenz sei steigend, sagt Polizist Schmid. Fahrräder mit Trethilfe hätten eine hohe Geschwindigkeit, betont er. Das mache es Autofahrern schwer, das Tempo der Radfahrer einzuschätzen. Besonders ältere Menschen wollten durch den Elektroantrieb Defizite bei ihrer Kondition ausgleichen, sagt Schmid. Sie könnten längere Strecken schaffen.

Menschen ab 65 Jahren sind laut dem Polizisten an vielen Unfällen beteiligt. Unter den zwölf Verunfallten mit Pedelecs seien im vergangenen Jahr acht Senioren gewesen, heuer fünf von zehn. Schmid rät ihnen, das Fahren mit einem Pedelec zu üben. Er sensibilisiert Autofahrer sowie Radfahrer dafür, mit dem Fehlverhalten des anderen im Straßenverkehr zu rechnen. „Autofahrer sind noch nicht geschult für schneller fahrende Räder“, sagt er. Dennoch seien die Unfallzahlen für das Wittelsbacher Land eher unspektakulär. „Ich bin optimistisch, dass kein weiterer Todesfall hinzukommt“, sagt Schmid.

Nach der Einschätzung von zwei Fahrradgeschäfte-Inhabern im Wittelsbacher Land hängen die gestiegenen Unfallzahlen vor allem damit zusammen, dass es mehr Leute gibt, die ein Pedelec nutzen und mit diesem auch weit mehr Kilometer fahren als mit einem herkömmlichen Fahrrad. Raimund Wagner, Inhaber von Radsport Wagner, verkauft mittlerweile bei den Erwachsenen mehr Pedelecs als Fahrräder ohne Elektroantrieb. Seit 2013 gebe es den Trend zum Pedelec. Der Schnitt von Wagners Kunden liege bei 30 bis 50 Jahren. In den vergangenen beiden Jahren seien sie noch mal jünger geworden. „Viele sind für ihren Arbeitsweg vom Auto auf das Fahrrad umgestiegen“, sagt der 47-jährige Wagner. Das liege auch an Mountainbikes mit Tretunterstützung. Lediglich ein Prozent von Wagners Kunden kauft ein E-Bike. Die Kunden wollten kein Kraftfahrzeug mit Papieren, sondern ein Radl, sagt er. 25 Stundenkilometer, die ein Pedelec fahren kann, hörten sich zwar wenig an, reichten vielen seiner Kunden aber aus. Ein Pedelec kostet in Wagners Geschäft im Schnitt 2500, ein E-Bike 5000 Euro.

Jo Hackl vom Radlhaus Kissing sieht den Trend zum Pedelec auch im Zusammenhang mit einem gestiegenen Umweltbewusstsein. Viele fahren inzwischen lieber mit dem E-Bike zu ihrem Arbeitsplatz anstatt mit dem Auto. Fahrradtouren mit dem E-Bike in der Heimat werden immer beliebter und ersetzen teilweise den Urlaubsflug. Generell berge das Pedelec an sich kaum mehr Unfallpotenzial als herkömmliche Räder. Hackl sagt aber auch: „Das Fahren mit einem E-Bike muss man genauso lernen wie das Fahren mit einem Auto.“ Was Wagner und Hackl für wichtig halten, ist, dass die Kunden einen Helm aufsetzten. Das sei Gewohnheitssache – und man könne sich schnell an den Helm gewöhnen.

In beiden Fahrradgeschäften wird abgefragt, für welchen Zweck der Kunde Pedelec oder E-Bike benutzen wolle und welche Erfahrungen er habe. Wichtig ist, dass Kunden Tipps für den richtigen Umgang bekommen. Der Kunde sollte Zeit mitbringen, um mehrere Modelle zu testen. Beide raten Personen mit weniger Erfahrung zu vorsichtigem Umgang und gezieltem Üben auf einfachen Strecken. Wichtig sei, die Unterstützung des Pedelecs in kritischen Situationen auszuschalten, um besser reagieren zu können.

Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, rät besonders älteren Pedelec-Fahrern, einen Kurs zu absolvieren. „Die Unfälle machen uns betroffen", sagt der ehemalige Polizist. Der Verein bietet einen kostenlosen Kurs für alle Interessierten an, die dafür auch an Ort und Stelle ein Fahrrad ausleihen können (siehe Infokasten).

