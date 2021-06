Zahling/Obergriesbach

23.06.2021

Nach Strafanzeige: Zahlinger Landwirt wehrt sich gegen Peta-Tierschützer

Die Tierrechtsorganisation Peta hat schwere Vorwürfe gegen einen landwirtschaftlichen Betrieb in Zahling erhoben.

Plus Die Tierrechtsorganisation Peta hat Anzeige gegen einen Landwirt aus Zahling erstattet. Was hinter den schweren Vorwürfen steckt und was der Landwirt dazu sagt.

Von Max Kramer

Es ist ein vergleichsweise kleiner Hof, den der Landwirt im Obergriesbacher Ortsteil Zahling leitet. Zum Betrieb gehören neben 40 Hektar landwirtschaftlicher Fläche auch rund 100 Mastrinder. Im Mai tauchten dort unangekündigt Kontrolleure des Veterinäramts Aichach-Friedberg auf. Anlass war eine Strafanzeige gegen den Landwirt. Erstattet hatte sie die Tierrechtsorganisation Peta, garniert mit schwerwiegenden Vorwürfen. Was steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen