Zehnjährige Buben geben zu: Vorfall in Paar erfunden

In Kühbach war die Aufregung groß: Es hieß, ein Unbekannter habe versucht, zwei Kinder in sein Auto zu locken. Nun ist klar: Die Buben hatten den Vorfall frei erfunden.

Von Nicole Simüller

Am Dienstag und auch am Mittwoch-Vormittag noch war die Aufregung in Kühbach groß. Zwei zehnjährige Buben – beide Schüler der Kühbacher Schule – waren nach dem Unterricht nach Hause gekommen und hatten erzählt, ein Fremder habe am frühen Nachmittag versucht, sie an der Straße „Am Schneiderberg“ in sein Auto zu locken. Er habe ihnen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Die Buben berichteten, sie seien auf das Angebot nicht eingegangen, sondern stattdessen nach Hause gelaufen.

An der Schule liefen die Drähte heiß. Eltern tauschten sich in sozialen Netzwerken im Internet aus. Auch auf der Facebook-Seite unserer Zeitung führte die Erstmeldung der Polizei zu teils empörten Reaktionen.

Nun steht fest: Der Vorfall war frei erfunden. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, gaben die Buben letztendlich zu, sich die Geschichte ausgedacht zu haben. Wie Peter Löffler, stellvertretender Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, berichtete, waren die Beamten aus Aichach am Mittwoch mehrfach in Kühbach vor Ort. Streifen fuhren sowohl zur Schule als auch zu der Bushaltestelle, an der die beiden Buben ausgestiegen waren, kurz bevor sich der vermeintliche Vorfall zutrug.

Bei den weiteren Befragungen hätten sich schließlich Ungereimtheiten ergeben, so Löffler. So habe es beispielsweise keinerlei Hinweise auf den dunklen BMW gegeben, in dem der angebliche Täter gesessen haben soll. Als die Beamten einen der beiden Buben genauer befragten, gab er im Beisein seiner Mutter schließlich zu, dass an dem Vorfall nichts dran war. Daraufhin fuhren die Beamten zu dem anderen Zehnjährigen nach Hause. Als sie ihn in Gegenwart seines Vaters damit konfrontierten, was sein Mitschüler gesagt hatte, räumte schließlich auch er ein, dass die Geschichte erfunden war.

Die Buben hatten den unbekannten Mann als dunkelhäutig und circa 30 Jahre alt beschrieben. Einen Grund dafür, warum sie diese abenteuerliche Geschichte erzählten, die so viel Wirbel an ihrer Schule, in ihrem Ort und darüber hinaus auslöste, konnten sie Löffler zufolge nicht nennen.

Da die beiden erst zehn Jahre alt sind, wird der Vorfall für sie keine strafrechtlichen Folgen haben. Wie die Familien mit der Lügengeschichte umgingen, sei deren Sache, so Löffler. Auch dazu, ob den Familien möglicherweise eine Rechnung der Polizei ins Haus flattert, konnte Löffler am Mittwoch nichts sagen. Das werde das Präsidium in Augsburg prüfen.

