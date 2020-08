vor 56 Min.

Zehnjähriger übersieht Auto: Es kommt zum Unfall

In Aichach ist es zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Audi und einem zehnjährigen Radfahrer gekommen. Der Audi-Fahrer soll sich nun bei der Aichacher Polizei melden.

Die Aichacher Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Audi nach einem Unfall mit einem zehnjährigen Radfahrer am Samstagnachmittag in Aichach. Der Bub wollte laut Polizei gegen 16 Uhr im St. Helena-Weg vom Gehweg auf die Straße fahren. Er übersah dabei offenbar den querenden Audi. Das Auto erfasst den Radler, der dabei stürzte. Der Autofahrer half dem Jungen auf und bot ihm an, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Das Kind lehnte das Angebot ab, worauf das mit zwei Personen besetzte Auto weiterfuhr.

Der Vater fährt später mit seinem Jungen ins Krankenhaus

Der Vater brachte seinen Buben später zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Kind hatte Schürfwunden und Prellungen an den Beinen und am Oberkörper erlitten. Die Polizei bittet nun den Audi-Fahrer, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 08251/8989-0. (jca)

