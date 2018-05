00:34 Uhr

Zell mit neuem Umzugspräsidenten

Der Vorstand des Faschingsvereins Zell ohne See.

Faschingsverein zieht positive Bilanz und wählt Vorstand

Der Faschingsverein Zell ohne See aus Griesbeckerzell (Stadt Aichach) zog auf seiner Generalversammlung eine positive Abschlussbilanz der abgelaufenen Saison. Präsident Norbert Bachmann sprach rückblickend von einer „tollen Saison“.

Vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern ging Bachmann in der Zeller Faschingshalle auf die zahlreichen Auftritte der Garden ein, die unter anderem auch Seniorenheime, Schulen, Kindergärten und die Ulrichswerkstätten Aichach besucht hatten. Neben den Faschingsbällen organisierten die Zeller einen Seniorennachmittag und den Kinderball. Für die freiwilligen Helfer fand am Rosenmontag das traditionelle Kesselfleischessen statt. Die Narrensitzungen waren wie immer ausverkauft. Zum Faschingsumzug kamen wegen des durchwachsenen Wetters etwas weniger Besucher als in den Vorjahren, berichtete Bachmann.

Bei den Neuwahlen gab es ein paar Veränderungen im Vorstand. Das Amt des zweiten Schatzmeisters übernahm Tanja Huster, neuer zweiter Schriftführer ist Patrick Stief. Der neue Umzugspräsident ist Daniel Schacherl. Den großen Gaudiwurm wird weiterhin ein mehrköpfiges Komitee organisieren.

Bachmann bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, Gardemitgliedern und Akteuren, ohne die die Großveranstaltungen nicht möglich wären. Sein Dank galt auch den Anwohnern, die jedes Jahr nach dem Umzug bei der Beseitigung der Abfälle mithelfen. Ein besonderes Lob richtete Bachmann an die Zeller Feuerwehr und die mehr als 100 Sicherheitskräfte, die während des Faschingsumzugs für einen reibungslosen Ablauf sorgten. (pas)