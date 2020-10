vor 25 Min.

Zell ohne See sagt wegen Corona den Fasching ab

Das Zeller Narrenschiff bleibt diesmal im Hafen. Die Faschingsgesellschaft Zell ohne See hat sämtliche Faschingsveranstaltungen in Griesbeckerzell abgesagt.

Die Verantwortlichen von Zell ohne See haben sich entschieden: In Griesbeckerzell gibt es weder Faschingsumzug noch Narrensitzungen. Was für die Narren übrig bleibt.

Die Griesbeckerzeller Faschingsgesellschaft Zell ohne See wird in der kommenden Faschingssaison 2020/2021 keinerlei Veranstaltungen durchführen. Bei der jüngsten Sitzung des Präsidiums beschlossen die Verantwortlichen laut Mitteilung einstimmig, die Faschingsbälle, die Narrensitzungen und den großen Umzug am Faschingssonntag abzusagen. Auch an Weiberfasching, am Rosenmontag und am Kehraus werden keine Faschingsveranstaltungen in der Aichacher Faschingshochburg stattfinden.

Präsident Norbert Bachman erklärt die Beweggründe für die weitreichende Entscheidung so: „Die Gesundheit unserer Gäste, Mitglieder und unserer aktiven Garden und Akteure steht für uns an erster Stelle.“ Er betont zugleich: „Sicherlich werden einige Faschingsnarren den Beschluss bedauern, es ist aber vernünftiger kein Risiko einzugehen und die Veranstaltungen abzusagen“.

Fasching mit Abstand und Maskenpflicht wäre für das Präsidium von Zell ohne See keine Alternative gewesen

Während die Kollegen der Aichacher Paartalia ihren Fasching schon vor Wochen absagten, hatten die Verantwortlichen von Zell ohne See bis zuletzt gehofft, eine Möglichkeit zu finden, die traditionellen Faschingsveranstaltungen trotz der Corona-Pandemie durchführen zu können. „Wir haben die Entscheidung schweren Herzens getroffen“, erklärt Präsident Bachmann. „Eine unbeschwerte und gesellige Feier, also alles was den Fasching ausmacht, ist unter den gegebenen Umständen aber leider nicht möglich“, sagt er. Faschingsveranstaltungen mit Abstandsregelungen, Maskenpflicht und nur sehr begrenzten Zuschauerzahlen wären für das Präsidium von Zell ohne See die schlechtere Alternative gewesen.

Nichtsdestoweniger möchte Präsident Bachmann versuchen, den Faschingscharakter in der fünften Jahreszeit aufrechtzuerhalten. Die Garden von Zell ohne See werden vorerst weiter trainieren, da der Faschingsverein seinen Mitgliedern dieses Freizeitangebot nicht vorenthalten möchte. Zu Beginn des neuen Jahres möchte das Präsidium dann darüber beraten, ob unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens zumindest für aktive Mitglieder ein internes Treffen im kleinen Kreis oder ein närrisches Treiben im Freien stattfinden kann. (AZ)

Lesen Sie dazu den Kommentar: Absage in Zell: So traurig wird der Fasching

Das könnte Sie auch interessieren:

So schön war der Fasching im vergangenen Jahr:

Tausende Narren feiern im Aichacher Land

107 Bilder Die schönsten Bilder vom Zeller Faschingsumzug Bild: Erich Echter

Themen folgen