05.05.2018

Zeller Sänger haben viel vor

Vorstand bei Neuwahlen im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell bestätigt. Auftritte bei Veranstaltungen in der Region

Der Männergesangsverein Frohsinn aus Griesbeckerzell sucht noch immer nach einer geeigneten Lokalität für die eigene Weihnachtsfeier. Fest steht aber schon jetzt, dass der Ausflug am Sonntag, 15. Juli, in Richtung Dinkelsbühl führen soll. Bei der Generalversammlung wies Dirigent Pit Mezger außerdem auf einen geplanten Nachmittag mit Heimatkundler Rektor a.D. Hermann Winkler hin, der nach Pfingsten über alte Häuser und Hofnamen in Griesbeckerzell referieren möchte. Die Zeller Sänger umrahmen dabei die Veranstaltung.

Auch eine Beteiligung beim „Aufsinga und Aufspuin“ in Gebenhofen sowie bei der „Klangnacht“ in Obergriesbach wurden in Betracht gezogen.

Die Kassenrevisoren Tom Wagner und Erich Bartl bestätigten der Versammlung eine einwandfreie Führung der Vereinskasse, dessen Bewegungen Kassenwart Adrian Mezger zuvor erläutert hatte. Der Rückblick des Schriftführers und Chronisten Pit Mezger über die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre sorgte mitunter für Erheiterung, aber auch für Anerkennung bei den Mitgliedern. Keine Veränderung gab es im Vorstand nach den Neuwahlen.

Die Amtsinhaber stellten sich wieder zur Verfügung, sodass Wahlleiter Uli Gaßner folgendes Ergebnis präsentierte: Erster Vorsitzender bleibt Manfred Diball, Zweiter Vorsitzender ist Michl Rieblinger jun., Schriftführer Pit Mezger, Kassenwart Adrian Mezger, Revisoren sind Tom Wagner und Erich Bartl. (AN)