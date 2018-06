12:59 Uhr

Zeuge beobachtet Diebe bei der Tat

Am Mittwochabend durchsuchen zwei Männer ein Grundstück. Dabei werden sie ertappt. Gestohlen haben sie dennoch etwas

Ein Zeuge hat am Mittwochabend in Radersdorf zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die bisher unbekannten Männer hatten laut Polizei gegen 20.50 Uhr ein Grundstück „Am Bahnhof“ betreten. Offenbar suchten sie dort nach Diebesgut. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, konnte das Duo aus einem unversperrten Behältnis ein Werkzeug und ein Bauteil von einem abgestellten Traktor stehlen. Als sich die Unbekannten von dem Zeugen ertappt fühlte, flüchteten sie unerkannt in Richtung Inchenhofen. Eine eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (AN)

