vor 22 Min.

Ziegen statt Mathe: Das bietet der Zirkus zum Mitmachen

An der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach gastiert ein Mitmachzirkus. Die Schüler sind Artisten. Höhepunkt ist ein Galavorstellung samt Zirkusfest.

Von Gerlinde Drexler

Das schwere Gewicht an den Hanteln stemmt die Zweitklässlerin scheinbar mühelos. Sie schafft es sogar, damit im Laufschritt durch die Manege zu rennen. Eine Woche lang dreht sich an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach alles um den Zirkus. Die Schüler studieren Kunststücke und Tricks ein und geben jeden Abend eine kleine Vorstellung. Am Freitag ist die große Galavorstellung mit einem Zirkusfest auf dem Sportplatz der Schule.

Dort hat ein echter Zirkus seine Zelte aufgeschlagen. Das große Zelt mit Manege und Platz für ungefähr 300 Zuschauer gehört dem Mitmachzirkus Flip-Flop. Das Mitmachen ist wörtlich gemeint und gilt wirklich für alle. Das ging schon beim Zeltaufbau los, wo Eltern und Lehrer unter fachkundiger Anleitung von Zirkusdirektor Martin Spindler und seinen beiden Mitarbeitern Chantal Müller und Daniel Frank das Zelt aufrichteten. Etwa drei Stunden hätten sie dafür gebraucht, erzählt Schulleiterin Silvia Reisenweber-Zwikirsch und ergänzt: „Es war Schwerstarbeit.“

Ins Schwitzen kommen auch die Grundschüler. Für sie steht diese Woche Jonglieren, Clownerie oder Akrobatik auf dem Stundenplan. Einen Vormittag lang schnuppern jeweils vier der insgesamt 16 Klassen Zirkusluft. In der Manege ist gerade eine Gruppe dabei, Hula-Hup-Reifen um den Hals oder den Arm rotieren zu lassen. „Langsam, es ist nur eine Probe“, ruft Chantal Müller einem Mädchen zu, das den Reifen zu schwungvoll wirbeln lässt.

Mitmachzirkus: Schüler werden zu Artisten

Mit einem Mikrofon und Kärtchen in der Hand steht Christine Pop am Rand der Manege. Die Drittklässlerin ist heute die Moderatorin und sagt die einzelnen Nummern an. Als Nächstes sollen die Schrecken der Meere, die Piraten, in die Manege stürmen. Mit viel Gebrüll, hat ihnen Daniel Frank extra eingeschärft. In der Aufregung vergisst die kleine Gruppe das Brüllen und marschiert einfach nur rein. Frank schickt sie raus und lässt sie erneut auftreten. Diesmal klappt es mit dem furchterregenden Gebrüll.

Hinter dem Zelt üben die Bodenakrobaten. „Spannung“, ruft der Zirkusdirektor und zeigt ihnen, wie sie zum Beispiel beim Handstand die Arme durchdrücken und die Beine strecken müssen. Auch die Pyramide aus mehreren Kindern klappt schon gut. Spindler ist zufrieden mit den Schülern: „Sie sind lernbegierig und manchmal ungeduldig, weil jeder drankommen will.“

Zusammen mit seinem Team studiert er mit den Schülern innerhalb von vier Stunden pro Tag ein komplettes Programm ein. Auch Tierdressuren gehören dazu. Zwar keine Tiger und Schlangen, wie ein paar der Kinder gehofft hatten. Dafür aber Tauben und Ziegen. Die haben es auch faustdick hinter den Ohren, merken die Kinder. Sobald sie nicht energisch genug sind, machen die Tiere, was sie wollen. „Leine kurz halten“, ermahnt Spindler die Kinder immer wieder, die die Dressurnummer mit den Ziegen üben.

Die vier Stunden wird, bis auf die Pausen, intensiv gearbeitet. „Bei mir müssen sie sich konzentrieren und zuhören“, so der Zirkusdirektor. Mancher Lehrer staunt wahrscheinlich, mit welcher Hingabe die Schüler dabei sind. Bei dem Zirkusprojekt, das der Förderverein der Schule finanziert, geht es nicht nur um konzentriertes Arbeiten. Es fördere auch das soziale Verhalten und die Motorik, sagt Spindler.

An jedem Abend gibt es um 18 Uhr eine Vorstellung, in der die Kinder geschminkt und mit Kostümen in der Manege auftreten. Am ersten Abend sei das Zelt voll gewesen, sagt Schulleiterin Reisenweber-Zwikirsch. „Die Kinder sind über sich hinausgewachsen.“

Jeden Abend um 18 Uhr treten die Grundschüler im Zirkus auf. Eintrittskarten gibt es am Zelt. Am Freitag, 5. April, ist um 16 Uhr die Galavorstellung. Ab 15 Uhr bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen an.

