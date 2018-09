vor 34 Min.

Ziegler will Hollenbachs Bürgermeister bleiben

Franz Xaver Ziegler erklärt im Interview, warum er diesen Job nach 2020 hauptamtlich machen will und was heute alles zum Alltag eines Rathauschefs gehört.

Von Katja Röderer

Mit 35 Jahren ist er der jüngste Bürgermeister im Landkreis Aichach-Friedberg: Seit vier Jahren leitet Franz Xaver Ziegler die Geschicke der Gemeinde Hollenbach ehrenamtlich. Das Amt würde er gerne auch nach der Kommunalwahl 2020 wieder ausfüllen – dann aber als hauptamtlich tätiger Bürgermeister. Das hat seine Gründe, ist aber in der Gemeinde seit Jahrzehnten umstritten. In einem Bürgerentscheid stimmten 2013 zwei Drittel der Wähler dafür, dass der Bürgermeister der Kommune weiter ehrenamtlich arbeiten soll. Zieglers Vorgänger Johann Riß, ein Verfechter des Ehrenamts, setzte sich bei der Wahl 1990 überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber Rupert Reitberger durch. Der wollte schon damals hauptamtlich arbeiten. Seither wird diese Diskussion nahezu vor jeder Kommunalwahl in Hollenbach geführt.

Sie sind nicht nur ehrenamtlicher Bürgermeister von Hollenbach, sondern auch Familienvater mit zwei kleinen Kindern und Justizvollzugsbeamter in Neuburg. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?

Ziegler: Ich bin im Moment in Elternzeit. Nur deshalb schaffe ich es zeitlich, mich um die Belange der Gemeinde zu kümmern. Einen Tag in der Woche arbeite ich außerdem in der JVA in Neuburg.

Warum wollen Sie daran etwas ändern?

Ziegler: Etwa drei Monate vor der Kommunalwahl 2020 geht meine Elternzeit zu Ende. Dann müsste ich mindestens 20 Stunden in der JVA arbeiten und könnte mich nur noch nebenbei um die Aufgaben eines Bürgermeisters kümmern. Ich glaube nicht, dass das gut funktionieren kann. Deshalb möchte ich hauptamtlicher Bürgermeister werden.

Wann wollen Sie das Thema im Gemeinderat diskutieren?

Ziegler: Ich will das nicht erst kurz vor der Wahl thematisieren. Darüber soll schon im Dezember im Gemeinderat gesprochen werden.

Ihre Amtsvorgänger haben es geschafft, die Aufgaben eines Bürgermeisters ehrenamtlich zu erledigen. Warum geht das jetzt nicht mehr?

Ziegler: Das Arbeitspensum ist heute nebenberuflich nicht mehr zu machen. Im Schnitt bin ich jetzt schon 30 bis 40 Stunden in der Woche offiziell als Bürgermeister unterwegs. Wobei das in einer kleineren Gemeinde eigentlich ein 24-Stunden-Job ist. Die Leute kommen auch beim Einkaufen auf mich zu oder sie rufen spät abends noch an, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das ist in der Arbeitszeit gar nicht einberechnet und ich mache das ja alles auch wirklich gerne. Aber man muss eben schon sagen, dass die ganze Familie an diesem Amt beteiligt ist.

War das nicht schon immer so?

Ziegler: Die Anforderungen sind im Laufe der Zeit gewachsen. Das kann man sehen, wenn man beispielsweise die Einwendungen der Behörden bei einem ganz normalen Bebauungsplan anschaut. Da gibt es mitunter Bedenken und Anfragen, an die vor zehn Jahren noch keiner gedacht hat. All das muss dann erst einmal abgearbeitet werden. Die Arbeit mit Behörden ist allgemein aufwendiger geworden. Und auch die Bürger haben wachsende Ansprüche an einen Bürgermeister.

Das klingt nach viel Arbeit. Warum wollen Sie 2020 wieder als Bürgermeister kandidieren?

Ziegler: Weil es mein Traumjob ist. Es ist einfach erfüllend, wenn man die Gemeinde mitgestalten und das Leben der Hollenbacher positiv beeinflussen kann. Ich kann mit einem vernünftigen Gemeinderat und einer wirklich guten Gemeindeverwaltung arbeiten, das hilft natürlich sehr. Und der direkte Kontakt mit den Leuten macht mir Spaß.

Was braucht ein guter Bürgermeister?

Ziegler: (lacht) Gute Nerven und eine verständnisvolle Partnerin. Man sollte außerdem entscheidungsfreudig sein. Es gibt Tage, an denen müssen mehrere wichtige Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen werden. Man trägt also viel Verantwortung.

Sie könnten nach dieser Amtsperiode auch wieder in Vollzeit als Beamter in der JVA in Neuburg arbeiten. Wäre das eine Option?

Ziegler: In der JVA werden Jugendliche betreut und ausgebildet. Ich arbeite in der Elektroabteilung mit. Es ist ein sozial ausgerichteter Beruf, der mir viel Spaß macht. Dort bin ich auch sehr zufrieden.

Was wäre anders, wenn Sie hauptamtlicher Bürgermeister von Hollenbach wären?

Ziegler: Ich wäre beruflich zu 100 Prozent mit dem Kopf bei der Gemeinde und müsste nicht mehr auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ich könnte also meine ganze Kraft in den Dienst der Gemeinde stellen.

Was hätten die Hollenbacher Bürger von einem hauptamtlichen Bürgermeister?

Ziegler: Sie hätten einen ganz anderen Anspruch an ihn, das ist klar. Ich wäre den Bürgern und der Gemeinde zu 100 Prozent verpflichtet. Als Bürgermeister kann man aber ohnehin nie ganz abschalten. Oft lese ich beispielsweise abends daheim noch etwas nach oder informiere mich über etwas. Bürgermeister ist man wohl am besten zu 100 Prozent, sonst bekommt man irgendwann Schwierigkeiten. Es würde einfach noch viel mehr gehen, wenn ich nur mehr Zeit dafür hätte – auch im Bereich Nahversorgung oder bei der medizinischen Versorgung bei uns in Hollenbach. Ich habe noch so viele Ideen, aber ich benötige natürlich genügend Zeit, um sie umzusetzen.

