19.02.2020

Ziele, Ideen und Privates

Serie der

Von Christian Lichtenstern

Dieser Februar ist stürmisch und deutlich zu warm für einen Wintermonat. Das passt: Auch die Kandidaten stehen mitten in der heißen Wahlkampfphase – in gut drei Wochen wird abgestimmt. Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 15. März, fallen die Entscheidungen für die Zusammensetzung der Gemeinderäte und im Kreistag für die nächsten sechs Jahre.

Wer als Landrat im Wittelsbacher Land und als Bürgermeister in den Rathäusern ab Anfang Mai das Sagen hat, steht am Wahlsonntag in einem Großteil der Kommunen bereits gegen 19 Uhr fest. Nachtarockt, beziehungsweise nachgewählt, wird zwei Wochen später am Sonntag, 29. März, nur, wenn es zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt oder den Landratsposten kommen sollte. Im nördlichen Teil des Landkreises ist das (theoretisch) möglich in Affing, Baar, Dasing, Inchenhofen und Kühbach, weil dort mindestens drei Bewerber für das Bürgermeisteramt antreten. In Kühbach sind es sogar vier. Und auch im Kampf um das Blaue Palais – es gibt vier Bewerber für das wichtigste kommunalpolitische Amt in Aichach-Friedberg.

Die Aichacher Nachrichten stellen ab heute in einer Serie die Bürgermeisterkandidaten im nördlichen Landkreis und die wichtigen kommunalpolitischen Themen in ihren Gemeinden gebündelt auf einer Seite vor. Dazu veröffentlichen wir auch noch einmal alle Gemeinderats-, beziehungsweise Stadtratskandidaten. Also eine kompakte Zusammenfassung für die Wahl in jeder Kommune in unserem Verbreitungsgebiet. Es folgen die Landratskandidaten.

Wir starten unsere Serie heute mit A wie Adelzhausen. Dort ist Amtsinhaber Lorenz Braun diesmal allein am Start. Er ist seit 2008 im Amt und damit einer der wenigen Bürgermeister, die nördlich der Autobahn wieder kandidieren. Dieser Urnengang verursacht einen der größten kommunalpolitischen Umbrüche in den Rathäusern seit der Landkreisfusion 1972 – insbesondere im Norden: zehn von 15 Bürgermeistern stehen nicht mehr zur Wahl. Im ganzen Landkreis sind es mit zwölf von 22 mehr als die Hälfte. Petersdorf und Kissing, wo bereits 2017 und Anfang 2019 gewählt wurde, sind in dieser Aufzählung ausgenommen. Zusammengerechnet enden so zum 30. April im Kreis rund 260 Bürgermeisterjahre.

Darunter sind Rathauschefs wie Josef Schwegler (Obergriesbach), Leonhard Kandler (Baar) sowie Hans Lotterschmid (Kühbach) und Karl Metzger (Inchenhofen), die dann 30, 26 oder jeweils 24 Jahre im Amt waren. "Land/ Lechrain Seite 4

