vor 56 Min.

Zu Fuß zur Schwarzen Madonna

Mit Fahnen und Kreuzen zogen die Pilger über den Kapellplatz in die Basilika St. Anna in Altötting ein (rechts). Bei der Wallfahrtsgruppe 3 der Legio Mariens gab es einen Führungswechsel: (von links) die neue Leiterin Christina Neis, Josef Otteneder (scheidet aus), die scheidende Leiterin Hildegard Deuse und der neue Leiter Rudolf Loder.

Rund 500 Pilger aus Aichach-Friedberg sowie dem Dachauer und Augsburger Land ziehen drei Tage lang bis nach Altötting. Dabei verabschieden sich langjährige Organisatoren

Von Ernst Treml

Unter dem Motto „Heilen, was verwundet ist“ rief die Legio Mariens zur 63. Pfingstfußwallfahrt nach Altötting auf. Rund 500 Pilger, überwiegend aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, dem Augsburger und Dachauer Umland meisterten mit der Gruppe 3 den dreitägigen Weg mit Beten, Singen, Stille und Ratschen. Zuvor versammelten sich die Teilnehmer am Pfingstsamstag in der Baldhamer Kirche Maria Königin zum Gottesdienst mit dem Friedberger Pallottinerpater Alexander Holzbach. Musikalisch umrahmt wurde er von dem 15-jährigen Stefan Sedlmair aus Durchsamsried bei Röhrmoos.

Bei idealem Wetter machte sich die Gruppe auf den rund 90 Kilometer langen Weg. Die Gaststätte in Ingelsberg, wo sie früher die erste Pause eingelegt hatte, stand nicht mehr zur Verfügung. Spontan hatten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolfesing bereit erklärt, die Bewirtung zu übernehmen. Der kleine Umweg über den Nachbarort lohnte sich, denn alle Pilger wurden zügig und bestens versorgt.

Durch den Ebersberger Forst führte der Weg nach Ebersberg. Nach dem Mittagessen und der Nachmittagsbrotzeit in Forsting führte er über Edling nach Wasserburg am Inn, dem Ziel des ersten Tages. Am Pfingstsonntag ging es weiter nach Schnaitsee. Vor dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit Pater Alexander Holzbach erheiterte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Adelheid Lutzenberger die Teilnehmer mit ihren Gedanken zur Wallfahrt. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst erneut von Mitgliedern der Blaskapelle Odelzhausen. Ein Bläser nahm selbst an der Wallfahrt teil.

Über Peterskirchen führte der weitere Weg nach Garching an der Alz. Kurz nach Peterskirchen vereinten sich die Pilger mit den 320 Wallfahrern aus dem Raum Rosenheim. Gemeinsam zogen sie weiter nach Garching. Hier wurden sie von Pfarrer Hans Speckbacher empfangen und in die Kirche begleitet. Dort spendete er den Pilgersegen.

Den Tränen nah verabschiedete sich Hildegard Deuse aus dem Friedberger Stadtteil Stätzling, die mit ihrem Sohn Manuel elf lange Jahre die organisatorische Leitung der Gruppe 3 übernommen hatte, von den Pilgern. Ihr Sohn hatte sich bereits in Baldham verabschiedet. Für den langjährigen ehrenamtlichen Dienst hatten beide minutenlangen Applaus erhalten. Nach langwieriger Suche konnte Hildegard Deuse Christina Neis und Rudolf Loder, beide aus Gersthofen, als Nachfolger vorstellen.

Auch Josef Otteneder aus München, der sich 40 Jahre um die Bereitstellung der Begleitfahrzeuge für das Gepäck gekümmert hatte, erklärte aus Altersgründen seinen Rücktritt. Da sein Sohn aber ebenfalls sehr aktiv ist, dürfte hier das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen sein. Otteneder und das neue Organisationsteam erhielten ebenfalls den verdienten Applaus.

Am Pfingstmontag führte der Weg von Garching zunächst nach Heiligenstatt. Einige Gehminuten vor Heiligenstatt wurden die Pilger von einem heftigen Regenschauer überrascht. Auf dem weiteren Weg nach Altötting mit den Gruppen 1 und 2 sowie der Gruppe aus Freising war das Wetter angenehm. Nach dem knapp halbstündigen Einzug in die Altöttinger St. Anna Basilika feierten mehrere Tausend Pilger mit Weihbischof Bernhard Haßlberger vom Erzbistum München-Freising und dem Chor Unique den Abschlussgottesdienst. Mit dem Lied von der Schwarzen Madonna klang die Wallfahrt aus.

