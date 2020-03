vor 17 Min.

Zu Gast in „Aichachs Wohnzimmer“

Boule, Tac und Café-Zeit – es gibt ein breites Angebot im Haus der Senioren in Aichach. Und auch als junger Mensch wird man dort herzlich willkommen geheißen

Von Anna-Lena Bruggner

Es ist ein bisschen bewölkt und wirkt, als könnte es noch anfangen zu regnen, als ich mich an einem Donnerstagnachmittag auf den Weg zum Haus der Senioren in Aichach mache. Angekommen an dem niedrigen zweistöckigen Haus Hinterm Turm unweit des Unteren Tors, ist in der Küche schon der Tisch gedeckt. Es riecht nach Kuchen und frischem Kaffee. Ich fühle mich sofort wohl. Nebenan wird fürs TAC-Spiel hergerichtet. Draußen auf dem hauseigenen Platz wird alles für eine Partie Boule vorbereitet. Ich erlebe heute einen typischen Donnerstag in „Aichachs Wohnzimmer“, wie es Renate Schubert, Koordinatorin im Haus, liebevoll nennt.

Zuerst wärme ich mich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen auf. Auch ich als junger Mensch werde hier ganz selbstverständlich aufgenommen. Hier ist gerade „Café-Zeit mit Lotte und Johanna“, wie es im Programm steht. Wir sitzen zu siebt in der Küche. Es ist eine gemischte Runde. Ein paar Frauen kommen schon seit mehreren Jahren regelmäßig hierher. Ein Ehepaar ist noch relativ neu dabei. Die beiden schauen erst seit ein paar Wochen immer mal wieder vorbei. Manche kennen sich schon, andere lernen sich gerade erst kennen. Beim Vornamen nennen sich im Haus der Senioren trotzdem alle.

Während die anderen weiter plaudern, gehe ich mit Lotte ins obere Stockwerk. Sie war mehrere Jahrzehnte lang die „Kümmerin“ im Haus, mittlerweile veranstaltet sie die Café-Zeit mit Johanna. Die Rentnerin zeigt mir, wofür die Räume genutzt werden. Es werden Feiern veranstaltet, beispielsweise an Fasching, oder Gymnastik gemacht. In den Schränken gibt es viele Utensilien für Bastel- oder Malkurse.

Zurück im Erdgeschoss, schaue ich im Zimmer links beim TAC-Spiel vorbei. Bis jetzt wusste ich noch nicht mal, dass dieses Spiel existiert. An einem Tisch sitzen drei begeisterte TAC-Spieler. Ein Ehepaar fährt jeden Donnerstag über 20 Kilometer nach Aichach, um dort das eher unbekannte Spiel zu spielen. Ich setze mich zu ihnen. Sie erklären mir während des Spiels die Regeln. Anfangs sehe ich auf dem Tisch vor mir nur ein großes Holzbrett mit vielen kleinen Mulden und Kugeln. Aber nach und nach erfahre ich das Ziel des Spiels. Die Euphorie der TAC-Liebhaber ist ansteckend. Die Grundidee erinnert an Mensch ärgere dich nicht. Aber durch zusätzliche Karten ist TAC viel anspruchsvoller als das bekannte Brettspiel. Nach etwa einer halben Stunde schwirrt mir der Kopf vor lauter neuem Wissen. Da tut frische Luft gut.

Ich gehe nach draußen. Dort ist das Boule-Spiel schon in vollem Gange. Zehn Senioren spielen in zwei Gruppen. Ich geselle mich zu einer von ihnen. Heiner erklärt mir, wie ich die Kugel werfen muss. Meine ersten Versuche sind etwas enttäuschend. Doch nach ein paar Mal schaffe ich es mit meiner Kugel doch in die Nähe des „Schweinchens“, einer kleinen Kugel, in deren Nähe die großen Kugeln landen sollen. Nachdem ich „eingelernt“ bin, darf ich auch schon mitspielen.

Gemeinsam mit Hans und Christa bilde ich ein Team. Wir spielen gegen Victoria und Udo. Jedes Team erhält sechs Kugeln. Durch unterschiedlich eingravierte Linien können sie den einzelnen Spielern zu geordnet werden. Gespielt wird, bis eine Mannschaft 13 Punkte hat. Die erfahrenen Spieler zeigen mir, wie sehr es auf Taktik ankommt. Einige von ihnen kommen bereits seit vier bis fünf Jahren regelmäßig zum Boule. Sie sind mir doch um einiges an Professionalität überlegen. Jeder von ihnen hat eine Schnur oder einen Stock mit Magnet dabei, um die Kugeln rückenschonend vom Boden aufzuheben. Der ein oder andere hat sogar ein Maßband in der Jackentasche, um im Zweifelsfall genau ausmessen zu können, welche Kugel näher am „Schweinchen“ dran ist.

Bei unserem Spiel entscheidet die nächste Runde, welches Team gewinnt. Und überraschenderweise kann ich mit meinem Wurf das Spiel für unsere Mannschaft gewinnen – wahrscheinlich das bekannte Anfängerglück. Wieder im Haus erzählt mir Renate Schubert, dass ihr vielfältiges Angebot sehr gut angenommen wird. Etwa 180 Senioren nehmen wöchentlich daran teil. Von Fremdsprachen über Tänzen bis Computerrunden hier gibt es alles. Da ist wahrscheinlich für jeden was dabei. „In Aichach muss niemand allein sein“, sagt Schubert.

Renate Schubert: 08251/8963747, Hinterm Turm 4, Aichach, alle Angebote sind kostenlos

