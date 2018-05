15.05.2018

Zu Herzen gehende Melodien

Volksmusikanten Rita & Andreas treten im Aichacher Pfarrzentrum auf

Von Johann Tyroller

Beim Konzert von Rita & Andreas im Aichacher Pfarrzentrum kamen die Mütter schon einen Tag vor dem eigentlichen Muttertag zu Ehren. Die beiden Volksmusikanten aus Ried im Zillertal, die im Landkreis bereits von so manchem Auftritt in den vergangenen Jahren bekannt sind, machten am Samstag in der Paarstadt halt.

Was an dem Abend geboten wurde, war aller Ehren wert. Nicht nur fetzige Livemusik war dabei geboten. Auch Lieder wie „Kleine Fische werden groß“, von Rita mit überzeugender Stimme gesungen, oder „Zum Beten gehe ich in die Berge“ von Andreas, der darüber hinaus so manches Gedicht zu Ehren der Mütter vortrug, sorgten für Begeisterung bei den Zuhörern im Pfarrzentrum.

Zum Teil wurde auch Tiefgründiges geboten, darunter Liedtexte, die aus dem Leben gegriffen wurden und so manchen Besucher zum Nachdenken anregten. Die Interpreten vereinten sie mit Melodien, die zu Herzen gingen und die sie stimmlich wunderbar präsentierten. Schlagerfreunde und Musikliebhaber hatten ihre Freude.

Die Auftritte von Rita & Andreas zeugen von hohem Niveau und bieten den Zuhörern eine Reise durch die weite Welt der Musik. Ein Hochgenuss sind ihre Konzerte mit eigenem Programm wie das am Samstag in Aichach. Die beiden Interpreten stimmen sie immer wieder auf die jeweilige Jahreszeit ab. Zu den bisher überwiegend volkstümlichen Liedern kommt nun das Repertoire des neuen Albums hinzu, sodass auch für Freunde des poppigen deutschen Schlagers etwas dabei ist. Damit wollen die beiden Künstler ihre musikalische Vielfalt unterstreichen.

Die beiden aus dem Zillertal achten besonders auf eine eindrucksvolle Bühnenoptik und legen Wert auf eine passende Bühnengestaltung. Dazu gehört die richtige Kleidung. Diese wird daher während eines Auftrittes des Öfteren gewechselt.

Zwischendurch wurde am Samstagabend im Aichacher Pfarrzentrum zur Auflockerung so mancher kurze Sketch aufgeführt. Schließlich sind die beiden Interpreten seit 13 Jahre ein glückliches Paar, was zur Erheiterung des Publikums für so manch flotten Spruch herhalten musste.

Rita & Andreas sind das ganze Jahr über auf Tour. Mit ihren rasanten Liedern und feinen, ausgewogenen Balladen eroberten sie die Herzen ihrer zahlreichen Fans in Aichach im Sturm. Schon nach wenigen Liedern klatschten, schunkelten und sangen die Besucher begeistert mit. Zum Abschluss gab es eine Runde fetziger Zillertaler Volksmusik, ehe Rita und Andreas an die Zuhörer appellierten, zu ihren Müttern an 365 Tagen im Jahr Danke zu sagen und nicht nur einmal im Jahr am Muttertag.

Als kleine Überraschung erhielt jede Mutter im Publikum vor dem Nachhauseweg eine Rose von den Künstlern und von den Veranstaltern überreicht.

