Zu gefährlich? Pöttmesser streiten über zwei gefällte Bäume

An der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes wurden auf Anordnung des Bürgermeisters zwei Bäume gefällt. Aus Reihen des Bürgerblocks wurde daran Kritik laut.

Von Johann Eibl

Das Fällen von Bäumen sorgt immer wieder für Zündstoff. So auch aktuell in Pöttmes. Dort hat die Gemeinde an der Von-Gumppenbergstraße zwei Bäume umlegen lassen. Sehr zum Ärger einiger Gemeinderäte des Bürgerblocks.

Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) berichtete am Donnerstag dem Marktgemeinderat über die Bäume: "Das war mir zu gefährlich." Er habe deshalb eine dringliche Anordnung veranlasst, weil sich bereits Pflastersteine aufgestellt hatten. Damit war das Thema in der Sitzung aber längst nicht erledigt.

Pöttmeser Altbürgermeister kritisiert fehlende Infos zu Baumfällungen

Altbürgermeister Franz Schindele (Bürgerblock) wies darauf hin, dass gegenüber dem ehemaligen Edeka-Laden in Pöttmes eine Trauerweide gefällt worden sei. Er sagte: "Schade, dass man nicht vorher informiert wird. Man muss den Bürgern sagen, dass man nichts weiß."

Sein Fraktionskollege Thomas Huber vertrat die Auffassung, man habe zu viel Angst, dass etwas passieren könnte. Er verlangte, "prägende, schöne, alte Bäume" sollte man sich erst einmal anschauen. (jeb)

