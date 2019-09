vor 56 Min.

Zu schnell vor Schulen

Aichacher Polizei achtet verstärkt auf Tempo, Gurt und Kindersicherung

Zum Schuljahresanfang legt die Polizei Aichach auch noch in den kommenden Wochen ein verstärktes Augenmerk auf die Schulwegsicherheit. In den ersten Tagen des neuen Schuljahres wurde deshalb verstärkt die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit und die Gurtanlege-, Kindersicherungs- und Helmtragepflicht auf den Schulwegen überwacht, so die Polizei.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen im Umfeld der Schulen – die zulässige Geschwindigkeit beträgt in der Regel 30 Stundenkilometer (km/h) – wurden insgesamt 17 Autofahrer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. Spitzenreiter dabei war laut Polizei ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 59 km/h bei erlaubten 30 km/h. Dies bedeutet einen Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ in Flensburg und eine Geldbuße von 100 Euro. „Auch wenn sich die weiteren Verstoße größtenteils noch im Verwarnungsbereich bewegten, muss doch festgestellt werden, dass sich dadurch der Bremsweg selbst bei einer Gefahrenbremsung um mehr als das Doppelte erhöht hätte“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei Aichach bittet deshalb alle Autofahrer gerade jetzt um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber den Schulkindern. Dies gilt auch für Fußgänger, welche nur bei Grün die Ampel überqueren sollten: „Nur bei Grün, den Kindern ein Vorbild“. (AN)

