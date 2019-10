10.10.2019

Zu viel Geld für naturnahen Garten

Zuschussantrag des Ecknacher Kindergartens sorgt für Diskussion. Kirche steuert weitaus weniger bei

Bereits zum zweiten Mal hat sich der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats mit einem Zuschussantrag der Pfarrei St. Peter und Paul aus Ecknach befasst: Diese will den Garten ihres Kindergartens naturnah umgestalten. Einige Vertreter von Pfarrei und Kindergarten saßen in der Sitzung im Zuhörerraum. Das vorgelegte Konzept kam auch durchaus gut an. Nicht jedoch die Höhe des beantragten Zuschusses.

Wie bereits berichtet, ist das Ziel, den Kindern die Natur näherzubringen, sie von elektronischen Medien wegzubringen und zu mehr Bewegung anzuregen. Geplant sind zum Beispiel ein Hügel und eine Wasserstelle, Hangrutschen und ein Niederseilgarten. Für Landschaftsarbeiten, die Beschaffung zweier Rutschen sowie einen Beteiligungsworkshop zur Gestaltung eines Baumstammmikados beziffert die Pfarrei die Gesamtkosten auf rund 156000 Euro. Die Pfarrei hofft auf einen Zuschuss der Stadt in Höhe von rund 92000 Euro, also etwa 60 Prozent der Gesamtkosten.

Der Finanzausschuss hatte sich bei der ersten Beratung eine genauere Aufstellung zu den Kosten gewünscht. Diese hat die Pfarrei nun geliefert. Das Konzept fanden die meisten zwar gut. Angesichts der ländlichen Umgebung hatten aber einige Zweifel an der Notwendigkeit. Hermann Langer (CSU) merkte an: „So was haben wir früher zum Nulltarif gekriegt.“ Helmut Lenz (FWG) fand: „Wir müssen nicht die Natur zu den Kindern bringen, sondern die Kinder in die Natur.“ Dorothea Krammer (SPD) sah sich als Kindergartenreferentin in einer schwierigen Situation. Sie lobte das „tolle Konzept“. Für einen Zuschuss in der beantragten Höhe sah sie aber keinen Spielraum, zumal die anderen Kitas dann das Gleiche verlangen könnten. Die städtischen Kindergärten müssten sich auf das dringendst Notwendige beschränken, eine Einrichtung brauche seit Langem einen Speiseraum. Da könne man nicht locker 90000 Euro zahlen für etwas, das nicht dringend nötig sei, fand sie.

Missfallen erregte vor allem der Anteil der Kirche: Im Finanzierungsplan sind 14000 Euro von der Diözese und 10000 Euro von der Pfarrei eingeplant. Für Karl-Heinz Schindler (SPD) war deshalb nicht nachvollziehbar, dass die Stadt das Vierfache zahlen soll. Er konnte sich einen Zuschuss von 10000 Euro oder etwas höher vorstellen. Erich Echter (CWG), Stadtrat aus Ecknach, und Marion Zott (Grüne) machten sich für den Zuschuss stark. Zott regte aber an, der Kindergarten solle die Kostenrechnung noch einmal überdenken.

Eine Entscheidung traf der Ausschuss nicht. Mit 8:4 beschloss er, noch einmal in den Fraktionen zu beraten, wie Bürgermeister Habermann vorschlug. Spätestens im November soll dann eine Entscheidung fallen. (bac)

