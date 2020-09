vor 44 Min.

Zu wenig Abstand? Radler und Autofahrer werden handgreiflich

Wegen eines angeblich zu geringen Sicherheitsabstands sind ein Radler und ein Autofahrer im Landkreis Dachau aneinandergeraten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Streit im Straßenverkehr hat sich im Landkreis Dachau bis zu Handgreiflichkeiten hochgeschaukelt. Laut Polizei bog ein 29-jähriger Autofahrer mit Anhänger am Montag gegen 17 Uhr in Vierkirchen von der Dachauer in die Indersdorfer Straße ein. Dort fuhr er angeblich ohne ausreichend Sicherheitsabstand an einem 56-jährigen Radfahrer vorbei. Der Radler gestikulierte aufgeregt, woraufhin der Autofahrer ausstieg.

Polizei Dachau ermittelt wegen diverser Straftaten

Daraufhin beleidigten sich die beiden Männer. Der Radfahrer schlug mit dem Fuß gegen das Rücklicht des Autoanhängers, das dabei zu Bruch ging, der Autofahrer spuckte dem Radfahrer ins Gesicht und stieß ihn zu Boden. Der 56-Jährige schlug daraufhin sein Fahrrad gegen das Knie des Autofahrers. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun gegen die zwei Männer wegen diverser Straftaten. (mswp)

