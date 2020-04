Zuckerguss-Magazin: Aichacherin backt herzhafte Frühlingsmuffins

Plus Das neue Zuckerguss-Magazin ist da. Petra Güntner-Magg ist darin mit ihrem Rezept für „Cup-cake-men“ vertreten. Was sie von gewöhnlichen Cupcakes unterscheidet.

Eine ganz neue und ungewohnte Variante von Cupcakes hat Petra Güntner-Magg aus Aichach für den Zuckerguss, das Rezeptmagazin unserer Zeitung, eingereicht. Sie nennt sie Cup-cake-men oder auch Herrentörtchen. Das Rezept wurde angenommen. Die Aichacherin ist damit in der aktuellen Ausgabe, die momentan erhältlich ist (siehe Infokasten).

„Es war schon ein bisschen Strategie dabei“, erzählt sie schmunzelnd. Sie wollte mit der herzhaften Art der kleinen Küchlein herausstechen. „Frühlingsküche ist ja eigentlich meist süß, da bin ich zu pikant gewechselt“, verrät die gelernte Köchin.

Biskuit mit Brotgewürz, Belag aus Frischkäse und Schinken

Dafür hat sie einen pikanten Biskuit mit Brotgewürz angerührt. Für den Belag hat sie eine Creme aus Frischkäse mit Schinken und Käse sowie Kräutern verfeinert. Das Rezept dazu hat sie „mehr oder weniger“ selbst kreiert. Die neue Kreation bekam die Familie zum Testen vorgesetzt. Als diese die Cup-cake-men für gut befand, reichte Güntner-Magg das Rezept Ende Januar ein. Denn bei der Familie ist das Niveau für Selbstgebackenes mittlerweile ganz schön hoch, erzählt die Hobby-Bäckerin.

Eine Schwierigkeit ist, den Schinken und Käse klein genug zu schneiden. „Sonst kommt’s beim Spritzbeutel auf der falschen Seite wieder raus“, sagt sie lachend. „Ansonsten ist alles schnell zusammengemixt.“ Die Fotos, die sie mit ihrem Rezept für das Zuckerguss-Magazin einreichte, hatte ihre Tochter Anna-Lena geschossen. „Das war ein Familienprojekt“, erzählt die Mama.

Seit hauswirtschaftlicher Ausbildung kennt die Aichacherin viele Tricks

Über ihre hauswirtschaftliche Ausbildung kam die Aichacherin zum Backen, was ihr immer noch viel Spaß macht. Durch ihre Arbeit als Köchin kennt sie so einige Kniffe, wie sie selbst sagt. Sie weiß, wie ein Teig auszusehen hat, damit er nicht zu trocken ist. Auch sonst weiß sie sich zu helfen. Beispielsweise mit Karotten – die hielten einen Teig schön saftig, erklärt Petra Güntner-Magg. Am liebsten backt sie alleine. „Da hab’ ich meine Ruhe“, sagt sie und lacht. Sie selbst mag am liebsten Kuchen, die sahnig und fruchtig sind.

Die herzhaften Muffins sind leicht zu transportieren. Petra Güntner-Magg erklärt: Sie seien perfekt für Geburtstage, zur Spargelsuppe oder – mit Wachteleiern obenauf verfeinert – für den bevorstehenden Osterbrunch. Ihrer Tochter gibt sie die Muffins mit in den Kindergarten. Dann aber aufgeschnitten und mit der Frischkäsecreme dazwischen, weil sie so leichter zu essen sind. Es ist nicht das erste Rezept, das die gelernte Köchin bei unserem Rezeptmagazin eingereicht hat. Schon zuvor hatte sie ihr Glück beispielsweise mit einem süßen Nudelauflauf versucht. Auch das Rezept für die Cup-cake-men wird nicht das letzte sein, das sie eingereicht hat, kündigt sie an.

Rezept für Cup-cake-men (Herrentörtchen) von Petra Güntner-Magg

Zutaten für den Teig 2 Eier, 60 g Mehl, 40 g Stärke, 1 TL Backpulver, 1 EL fein geriebene Karotten, 6 EL Wasser, 2 Prisen Salz, nach Belieben 1 Prise Brotgewürz



2 Eier, 60 g Mehl, 40 g Stärke, 1 TL Backpulver, 1 EL fein geriebene Karotten, 6 EL Wasser, 2 Prisen Salz, nach Belieben 1 Prise Zutaten für die Creme 200 g Frischkäse , 60 g feinste Schinkenwürfel, 3 EL fein gehackte Petersilie Zutaten für die Verzierung Feinste Schinkenstreifen, Petersilie Nützliches Muffinblech, 12 Papierförmchen, Spritzbeutel



200 g , 60 g feinste Schinkenwürfel, 3 EL fein gehackte Petersilie Zutaten für die Verzierung Feinste Schinkenstreifen, Petersilie Nützliches Muffinblech, 12 Papierförmchen, Spritzbeutel Zubereitung Als Vorbereitung ein paar Tropfen Pflanzenöl in jedes der zwölf Muffin-Papierförmchen geben und sie ineinander stellen. Alle zusammen für circa 30 Minuten in eine verschließbare Kunststoffbox geben, damit das Öl sich verteilt und die Förmchen gefettet sind. Den Backofen auf 170 Grad Celsius Umluft vorheizen. Für den Teig zwei Eiweiß mit Wasser, Salz und dem Brotgewürz steif schlagen. Dann zwei Eigelb unterrühren. Mehl, Stärke, Backpulver sieben und mit den fein geriebenen Karotten vorsichtig unter die Eimasse heben, dass der Teig schön luftig bleibt. Die Förmchen damit füllen und im Muffinblech für zwölf bis 15 Minuten backen. Für die Creme den Frischkäse , den Schinken und die Petersilie miteinander verrühren. Diese Creme in einen Spritzbeutel füllen und damit auf die ausgekühlten, papierlosen Muffins Creme-Rosetten spritzen. Zum Schluss die Muffins mit den Schinkenstreifen sowie der Petersilie bestreuen.



