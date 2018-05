12.05.2018

Zugunglück: Ermittlungen laufen weiter

Fahrgäste sollen sich nach wie vor melden

Nach dem Zugunglück am Montagabend in Aichach laufen die Ermittlungen weiter. Ein Personenzug der Bayerischen Regiobahn (BRB), der in Richtung Ingolstadt fuhr, ist kurz vor dem Aichacher Bahnhof mit einem auf Gleis zwei stehenden Güterzug kollidiert. Wie berichtet, hätte der Personenzug eigentlich auf Gleis eins in den Bahnhof einfahren sollen.

Wie das Magazin Spiegel in seiner heutigen Ausgabe berichtet, könnte eine Besonderheit im Fahrplan bei einer möglichen Gleisverwechslung eine Rolle gespielt haben: Von 19 Zügen, die montags von Aichach nach Ingolstadt fahren, halten 17 planmäßig auf Gleis zwei, nur zwei auf Gleis eins. Dem Spiegel zufolge prüfen die Ermittler außerdem, ob der junge Fahrdienstleiter durch Gespräche abgelenkt war ("Bayern Seite 10). Wie Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg bestätigt, hat sich der 24-jährige Fahrdienstleiter, gegen den wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird, bei der Polizei umfassend geäußert.

Befragt werden auch die Zugpassagiere. Einige Fahrgäste, die unverletzt blieben, sind nach dem Unglück offenbar – womöglich unter Schock – nach Hause gegangen. Ein Mann hat sich bis Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Nach wie vor bittet die Polizei deshalb weitere Fahrgäste, sich zu melden unter Telefon 0821/323-3810 – auch Fahrgäste, die Gegenstände vermissen.

Die Schadenshöhe an den Zügen ist noch nicht bekannt. An der Bahnstrecke selbst ist nur geringer Schaden entstanden. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) berichtet, wurden der Oberbau – Schwellen und Schienen – kontrolliert. Ebenso wurde geprüft, ob die Gleislage noch stimmt, um sicherzustellen, dass ein sicherer Zugbetrieb möglich ist. Wie viele Güterzüge dort fahren, könne man nicht generell sagen, so der Bahnsprecher. Auch nicht, ob es sich ausschließlich um Holztransporte handelt. Laut dem Sprecher kann jeder mit Schienenfahrzeugen Bahnstrecken befahren. Nötig ist eine Anmeldung bei der DB Netz, die prüft, wann die Fahrt möglich ist. Sie erstellt dann einen Fahrplan. „Jedes Schienenfahrzeug, das auf deutschen Gleisen fährt, hat einen Fahrplan“, so der Bahnsprecher. Dieser umfasse Ort und Strecke der Fahrt ebenso wie Fahr- und Stehzeiten.

Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde veranstalten eine ökumenische Trauerfeier für alle vom Zugunglück Betroffenen am heutigen Samstag um 10 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Aichach. (AFP, bac, jca) " Diese Woche

