Zuhörer in Aichach im Bann von Ludwig Thoma

Schauspieler Peter Greif präsentiert im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach die „Heilige Nacht“. Dabei kommt schnell weihnachtliche Stimmung auf.

Von Anna Schmid

Eine weihnachtliche Lesung mit unerwartetem Ausgang: Am Freitagabend präsentiert Peter Greif „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma. Im Saal des Sisi-Schlosses im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach sind alle Stuhlreihen gefüllt. Nach einem Grußwort des Zweiten Bürgermeisters Helmut Beck wird das Licht des Kronleuchters gedimmt, eine angenehme Stille senkt sich auf die Zuhörer herab.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Intro des Haberer Zwoagsangs, bestehend aus Gisela und Siegfried Bradl aus Altomünster (Landkreis Dachau). Im harmonischen Zusammenspiel von Zither und Gitarre stimmen sie die 80 Besucher auf den weihnachtlichen Abend ein. Danach wendet sich die Aufmerksamkeit Peter Greif zu. Der bekannte Schauspieler aus Augsburg fängt an zu lesen. „Jetzt Leuteln, jetzt loost’s amal zua!“ Seine Stimme ist volltönend und tief.

Nazareth und Bethlehem sind quasi um die Ecke

Schnell zieht er die Zuhörer in den Bann der Geschichte Ludwig Thomas. „Heilige Nacht“ erzählt die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium in Versen und bayerischer Mundart. Darin befinden sich Palästina, Nazareth und Bethlehem kurzerhand um die Ecke – in der winterlichen Bergwelt Oberbayerns. Josef und die schwangere Maria kämpfen sich demnach durch hohen Schnee nach Nazareth zur Einschreibung ins Rentamt.

Thomas Geschichte lebt von ihrer warmherzigen Komik und dem großen Detailreichtum. Einfache Menschen helfen dem Paar in Not, wo sie können, ein Handwerker trägt Maria sogar ein Stück. Er erntet vom Erzähler dafür große Worte: „Du lüftiga Bursch auf da Roas, bist do da Reichst’ den i woas.“

Wohlhabende Leute kommen dafür bei Thoma nicht gut weg. Ein reicher Mann aus Nazareth fährt mit seinem Schlitten achtlos vorüber. In Nazareth angekommen, erfährt das Paar zunächst keine Freundlichkeit. Nicht einmal Josefs Verwandter Josias nimmt sich der Reisenden an, er verscheucht sie grob und mit ausdrücklicher Abneigung. Die Rechnung folgt am Ende der Erzählung. Denn als Jesus in einem Stall außerhalb der Stadt geboren wird, erfahren nur einfache, arme Menschen, die Josef und Maria unterstützt haben, Einblicke in die Pracht des Himmelreichs. Die Reichen aber – geblendet von Gier und ihrem Besitz – verschlafen das Ereignis.

Erst nach einer Weile setzt Applaus ein

Greif begeistert mit seiner charismatischen, mitreißenden Stimme. Er lässt die Atmosphäre der heiligen Nacht spürbar werden: das Leuchten der Sterne sowie das Gefühl der Unruhe und Leichtigkeit, das die Anwesenden des Ereignisses einnimmt. Auch die Musik des Haberer Zwoagsangs trägt dazu dabei, dass die Zuhörer ganz in der „Heiligen Nacht“ versinken. Während draußen Wind und Regen um das Sisi-Schloss fegen, hat sich im Saal eine besinnliche Stimmung entwickelt. Greif schließt mit den letzten Worten der Erzählung: „Und fragt’s enk, ob dös nix bedeut’, dass Christkind bloß Arme g’sen’g hamm ...“ Es dauert einige Momente, bis der Applaus einsetzt, so versunken sind die Zuhörer in der Geschichte.

Danach will der Haberer Zwoagsang die Gäste nicht einfach so „nausrumpern“ lassen und lädt zum gemeinsamen Singen ein. Ein vielstimmiges „Es wird scho glei dumpa“ begeistert das Publikum. Wieder und wieder werden Zugaben gefordert. So wird auch „Oh Tannenbaum“ zusammen geschmettert. Als sich die Singrunde nur widerwillig auflöst, sind die Besucher beschwingt. Ein Zuhörer aus Aichach sagt: „Noch eingestimmter auf Weihnachten sein – das geht nicht.“

