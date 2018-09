vor 36 Min.

Zukunft mit Bildung

Aktion Hoffnung sammelt Kleider

Aichach-Friedberg „Bildung schafft Zukunft – weltweit“: Mit diesem Slogan wirbt die Aktion Hoffnung um Kleiderspenden. Die Hilfsorganisation sammelt am Samstag, 6. Oktober, in den Pfarrgemeinden des Dekanats Aichach-Friedberg. Unterstützer können gut erhaltene Kleidung, Haushaltstextilien und Schuhe in die bekannten gelben Tüten packen. Freiwillige Helfer unterstützen die Aktion Hoffnung. Mit den Verkaufserlösen aus den Kleiderspenden werden Bildungsangebote für junge Erwachsene im Irak unterstützt. Die Ordensgemeinschaft der Jesuiten hat bereits vor acht Jahren ein Online-Studienangebot für junge Menschen in den weltweiten Kriegs- und Krisengebieten entwickelt. Unter dem Namen „Jesuit Worldwide Learning“ (JWL) können sie „auf dem Dorf“ oder im Flüchtlingslager studieren. Konkret kommen in diesem Jahr alle Verkaufserlöse aus der Sammelaktion der Ausbildung von jungen Menschen in einem Flüchtlingslager im Nordirak zugute. Aufsichtsratsvorsitzender Prälat Bertram Meier betont: „Wer in Bildung investiert, der bereitet für die Jugend eine Zukunft vor. Jedes gut erhaltene Kleidungsstück hilft dabei mit.“ In den teilnehmenden Pfarrgemeinden werden die Sammeltüten in den Kirchen zur Mitnahme ausgelegt oder an die Haushalte verteilt. (AN)

Aktion Hoffnung Informationen zur Sammelaktion und zu den beteiligten Pfarreien unter 08249/9685-0; zum Projekt unter www.aktion-hoffnung.de/hochschulbildung-konfliktregionen

