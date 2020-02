vor 60 Min.

Zulauf bei der Schützenjugend ist enorm

Hubertusschützen Sainbach blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Von Xaver Steinherr

Mit 56 von 182 Mitgliedern bei den Hubertusschützen Sainbach (Markt Inchenhofen) konnte Schützenmeister Konrad Brummer einen guten Besuch der Generalversammlung verzeichnen.

Schriftführer Xaver Steinherr rief in seinem Jahresbericht das vergangene Schützenjahr mit den vielen Veranstaltungen in Erinnerung. Zu den vielen Höhepunkten zählten unter anderem der Schützenball, Königsproklamation und der Tagesausflug nach Lindau zur Lindauer Hafenweihnacht.

Im Anschluss berichtete der stellvertretende Sportleiter Anton Steinherr über die sportlichen Ereignisse. Fünf Mannschaften kämpften bei den Gaurundenwettkämpfen. Die zweite Mannschaft wurde Herbstmeister. Am Wettkampf „Ober-gegen-Unterdorfschießen“ beteiligten sich 36 Schützen.

Der Zulauf bei der Schützenjugend ist enorm. An manchen Freitagen kommen bis zu 28 Jungschützen. Die elf Schießstände sind wegen des Andrangs oft mehrfach besetzt. Gut besucht waren auch weitere Schießen wie das Anfangs- oder Packerlschießen. Vereinsintern gibt es immer wieder spannende Wettkämpfe. Durch die Umstellung der Gaurundenwettkämpfe von Donnerstag auf Freitag gibt es in der Jugend Terminprobleme, sodass vorerst die Jugendmannschaft abgemeldet wurde. Im Anschluss bedankte sich Jugendsportleiterin Lena Ziegler bei ihren Mitstreiterinnen Bettina Schapfl und Anita Endt.

Bürgermeisters Metzger freute sich über die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde. Die Schützen sind zum Beispiel bei Flursäuberung und dem Ferienprogramm dabei. Metzger ging kurz auf die Historischen Markttage vom 24. bis 26. Juli ein, an denen sich auch die Hubertusschützen beteiligen.

Gauschützenmeister Gerhard Lunglmair wünschte sich, dass wieder eine Luftpistolen- und eine Aufgelegt-Mannschaft an den Gaurunden teilnimmt. Auch das Lichtgewehrschießen solle noch intensiver in der Jugend aufgenommen werden. Lunglmair regte an, sich bei Fragen bei den gut ausgebildeten Jugendleitern im Gau Rat zu holen.

Für ihre engagierte Arbeit bei den Jungschützen bekam Jugendsportleiterin Ziegler das Gauehrenzeichen in Silber. Die Silberne Gams und eine Urkunde erhielt Tina Schormair für ihre treue Mitarbeit. Sie ist seit 20 Jahren Schatzmeisterin im Verein. 40 Jahre sind Maria Gamperl, Paul Gamperl und Werner Triebenbacher Mitglied im Verein. Sie wurden ebenso geehrt wie Richard Knauer und Johann Nefzger, die seit 25 Jahren bei den Hubertusschützen sind. (sfx)

Themen folgen