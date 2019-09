00:33 Uhr

Zum Jubiläum gibt es einen Sieg

Der FC Gundelsdorf feiert 60-jähriges Bestehen drei Tage lang

Mit einem tollen Programm feierte der Fußball-Club Gundelsdorf am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen. FC-Vorsitzender Mathias Englhart und seine Mannschaft hatten das Fest organisiert. Höhepunkt war die Auszeichnung langjähriger Vereinsmitglieder, darunter die drei Gründungsmitglieder Josef Fritz, Georg Mahl und Michael Strobl, bei einem Festabend. Am 2. Oktober 1959 hatten sich in der Gastwirtschaft „Zur Krone“ 42 Gundelsdorfer Männer eingefunden, die in einer formlosen Versammlung den Fußball-Club Gundelsdorf gründeten. Seitdem wird in dem Pöttmeser Ortsteil Fußball gespielt. Lange Jahre war der legendäre Sportplatz an der Karitz die Heimat der Fußballer, ehe man 1995 an die jetzige Sportanlage an der Koppenzeller Straße wechselte. Von da an ging es mit den Gundelsdorfer Fußballern aufwärts. Mitte der 2000er-Jahre schaffte man den Sprung in die Kreisliga.

Von der Erfolgsgeschichte der Gundelsdorfer Fußballer war auch der Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele angetan. Er betonte, dass das vielseitige Freizeitangebot auf dem Gundelsdorfer Sportgelände nicht nur von Gundelsdorfern angenommen werde, sondern auch von den Bürgern aus den benachbarten Ortschaften. Der FC Gundelsdorf habe laut Schindele die Persönlichkeiten, den Gemeinschaftssinn vorbildlich zu praktizieren. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Der Gaid-Hans hatte eine leckere Sau vom Grill mitgebracht.

Gekommen zum Mitfeiern waren auch die Mitglieder des Patenvereins TSV Gundelsdorf aus Oberfranken, mit denen seit über 50 Jahren eine innige Freundschaft besteht. Deren Vorsitzender Stefan Portzelt überreichte den FClern einen Geschenkkorb und ein Banner mit dem Schriftzug beider Vereine. Nach dem Festakt ging im FC-Heim und im angebauten Zelt auf der Terrasse die Feier erst richtig los.

Der Samstag begann mit einem Weißwurstfrühstück, ehe am Nachmittag das Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach zwischen dem FC Gundelsdorf und dem FC Stätzling II anstand, das die Gundelsdorfer trotz eines 0:2-Rückstands mit toller Moral 3:2 für sich entschieden. Danach ging es bei der „Bad-Taste-Party“ fetzig weiter.

Den Festgottesdienst am Sonntag zelebrierte der Gundelsdorfer Ruhestandsgeistliche Othmar Kahlig. In seiner Predigt betonte er, wenn man im Fußball etwas erreichen wolle, müsse man auch kämpfen. Fußballspielen solle aber immer ein Sport bleiben, egal ob man oben oder unten steht. Anschließend ging es zum FC-Gelände, wo der Gaid-Hans für das Mittagessen gesorgt hatte. Der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen in geselliger Runde rundete die drei Festtage ab. (möd-)

Themen folgen