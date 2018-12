06.12.2018

Zum Jubiläum werden die Wandertage eingestellt

Wandergruppe Aindling feiert 25. Geburtstag und Saisonabschluss und zieht die Konsequenz aus geringen Besucherzahlen

Seit 25 Jahren gibt es die Wandergruppe Aindling. Dieses Jubiläum feierte der Verein jüngst zusammen mit dem Saisonabschluss. Geringe Besucherzahlen bei den Wandertagen und fehlender Nachwuchs führen dazu, dass der Verein 2019 keinen eigenen Wandertag mehr veranstalten wird.

Etwa 30 der 120 Mitglieder waren zur Abschlussfeier gekommen. Darunter auch die Gründungsmitglieder Cornelia Koch, Johanna Alt, Helga Egger und Brigitte Greppmair. Vorsitzender Hubert Baur ging darauf ein, wie der Verein entstanden ist. Die Idee dazu hatte der wanderbegeisterte Josef Greppmair. Erste Vorgespräche fanden im Freundeskreis statt. Die Gruppe einigte sich auf den Namen Wandergruppe Aindling. 16 Mitglieder gründeten 1993 dann den Verein und wählten Greppmair zum Vorsitzenden. Der junge Verein habe großen Zuspruch gefunden und sei in Wanderkreisen gut aufgenommen worden, erzählte Baur. Schnell wurde der Ruf nach eigenen Wandertagen laut. Rund ein halbes Jahr nach der Eintragung ins Vereinsregister am 29. November 1995 fanden im Juni 1996 dann die ersten Aindlinger Wandertage statt. Start und Ziel waren am TSV-Sportheim. Baur betonte, dass der erste und die folgenden Wandertage großen Zuspruch fanden und oft mehr als 2000 Wanderer gezählt werden konnten.

2005 wurden Start und Ziel in die Stegmann-Halle nach Edenhausen verlegt. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Josef Greppmair hielt der Erfolg unvermindert an. Am 3. Juni 2010 starb Greppmair unerwartet, kurz vor dem 15. Wandertag. Baur, damals Stellvertreter, sprang ein. Er habe den Verein im Sinne des Gründungsvorstandes fortgeführt, sagte Baur, der schließlich zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

In den Folgejahren nahmen immer weniger Teilnehmer an den Aindlinger Wandertagen teil. Als Grund nannte Baur, dass vielen Wandervereinen der Nachwuchs fehle und diese wegen Überalterung ihre Wandertage aufgeben mussten. Diese Entwicklung zeichnete sich längst auch in Aindling ab. Wegen der geringen Besucherzahlen bei den heuer 23. Wandertagen, dem fehlenden Nachwuchs und der Überalterung der Mitglieder sieht sich nun der Vorstand gezwungen, künftig auf eigene Wandertage zu verzichten. Die sonstigen Vereinsaktivitäten würden aber beibehalten werden, versicherte Baur. Die Wandergruppe Aindling wird in der kommenden Saison an den Wandertagen anderer Vereine oder sonstigen Veranstaltungen teilnehmen.

Zum Abschluss seiner Rede hob Hubert Baur noch die Verdienste des verstorbenen Gründungsvorsitzenden Josef Greppmair hervor und bedankte sich bei dessen Witwe Brigitte Greppmair. Sie habe sich von Anfang an mit voller Kraft für den Verein eingesetzt und unterstützte ihn bis heute tatkräftig, betonte Vorsitzender Baur. (AN)

