Zum Swingerclub kommt ein Massagestudio

In dem Gebäudekomplex mit dem Swingerclub in Mühlhausen werden Büroräume umgebaut. Der Bauherr betont: Es geht nicht um sexuelle Bedürfnisse.

Von Carmen Jung

Seiner Kundschaft ist Diskretion wichtig. Die Besucher des Swingerclubs wollen in aller Regel lieber nicht auffallen. Deshalb gibt es rund um den Club St. Tropez im Gewerbegebiet in Mühlhausen keine Probleme. Die Einrichtung mit Gelegenheit zum Partnertausch und Gruppensex macht der Gemeinde Affing keinen Ärger. Auch nicht der Polizei. Einzig die Parkplatzsituation ist aus Sicht der Kommune nicht befriedigend. Trotzdem hat der Affinger Gemeinderat nun einer weiteren Einrichtung unter dem Dach des Swingerclubs zugestimmt: Dort kann ein Massagestudio „mit Lehrangeboten in Entspannungstechniken“ entstehen.

Im Massagestudio in Mühlhausen werden auch Kurse angeboten

Doch was ist darunter zu verstehen? Der Antragsteller grenzt sich in einer Beschreibung gegenüber der Gemeinde vom Swingerclub ab und betont ausdrücklich, dass es keinesfalls um die Stillung sexueller Bedürfnisse gehe. Ziel sei vielmehr „ein ganzheitliches Wohlempfinden und Entspannungsbefähigung der Kunden“ mit hochwertigen internationalen Massagetechniken von Ayurveda über Hot Stone bis Lomi-Lomi. In dem Antrag an die Gemeinde wird außerdem betont, dass es keinen direkten Zugang zum Swingerclub geben und dass das Massagestudio ein eigenständiger Betreiber führen werde.

Neben dem Swingerclub geht es um Yoga und Entspannung

Der Antrag an die Gemeinde Affing war nötig, weil bestehende Büroräume umgenutzt werden sollen. Sie befinden sich neben dem Club St. Tropez und zwar in dem Teil des Gebäudekomplexes, der direkt an der Straße Linker Kreuthweg liegt. Darin ist eine Medienagentur untergebracht. Die Agentur wurde aber umstrukturiert. Aus diesem Grund sind 40 Prozent der Flächen frei geworden.

Die freien Räume werden nun laut Antrag zu einem Entspannungs-, Weiterbildungs- und Massagezentrum umgebaut. Darin sollen Vorträge, Yoga und Entspannungskurse angeboten werden. Einmal monatlich ist außerdem ein Gruppenkurs mit maximal 20 Teilnehmern geplant. Grundsätzlich aber sei nur die Behandlung von maximal fünf Kunden gleichzeitig möglich. Deshalb seien die elf Stellplätze ausreichend, die durch die Verkleinerung der Medienagentur frei geworden seien, heißt es im Antrag. Außerdem berücksichtigt das Massagestudio die Eventangebote des Swingerclubs. Die Termine der Entspannungskurse würden sich nicht mit diesen überschneiden, wird betont. Der Swingerclub, der im Internet mit gediegenem Luxus auf 1500 Quadratmetern wirbt, ist vor allem abends und nachts geöffnet. Tagsüber ist er nur am Sonntagnachmittag auf.

Der Gemeinderat sieht beim Swingerclub in Mühlhausen nur eines kritisch

Zurück zum Antrag: Der Affinger Gemeinderat sah nur die Stellplatzfrage kritisch. Damit soll sich nun das Landratsamt in Aichach auseinandersetzen. Das Ja zur Nutzungsänderung erfolgte diskussionslos und einstimmig. Denn natürlich war die gemurmelte Bemerkung in der Runde nicht ernst gemeint: „Das genehmigen wir nur, wenn wir kostenlos massiert werden.“

