00:31 Uhr

Zum Wandern fast zu heiß in Leahad

Eine Erfrischung in der Bauhofhalle war sehr willkommen bei den Wanderern, die an den letzten Wandertagen in Inchenhofen teilnahmen.

Weiterer Besucherrückgang beim letzten Wandertag

Petrus meinte es noch einmal gut, fast zu gut, mit dem Wanderverein Inchenhofen, als er die letzten Wandertage veranstaltete. Bei warmen bis heißen Temperaturen marschierten Ortsansässige, aber auch Wanderfreunde von auswärts auf zwei verschiedenen Routen nordöstlich rund um Inchenhofen.

Dabei waren die Wanderer fast nur auf Feld-, Wiesen- und Waldwegen unterwegs oder höchstens noch kurzen Wege auf Nebenstraßen. Auch heuer war die Teilnehmerzahl wieder rückläufig, was die Entscheidung des Ortsvereins, die Wandertage zum letzten Mal in Inchenhofen abzuhalten, bestätigte. Die heißen Sommertage haben sicher noch einige Wanderlustige vergrämt, denn ab elf Uhr wurde es fast zu heiß zum Gehen. Deshalb waren die meisten Gruppen und Familien auch eher frühmorgens unterwegs, da bereits ab sieben Uhr gestartet werden konnte. Lieber saß man danach im Bauhof, wo Start und Ziel der Routen war, bei einer Brotzeit oder Gegrilltem noch gemütlich beisammen.

Vorsitzender Helmut Fröhlich betonte noch einmal, dass sie nun als Verein ihre Kraft neben diversen anderen kommunalen Tätigkeiten vor allem in den Spendenlauf am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach am 3. Oktober jedes Jahr stecken werden und somit weiterhin aktiv bleiben. (cmo)

Themen Folgen