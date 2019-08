vor 52 Min.

Zum zweiten Mal wird in Rehlinger Jugendtreff eingebrochen

Unbekannter tritt ein Fenster ein und gelangt so in die Räume. Sachschaden ist fast doppelt so hoch wie die Beute.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer zeit ist in den Rehlinger Jugendtreff eingebrochen worden. Laut Polizei hat der bislang unbekannte Einbrecher zwischen Montag, 23.50 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, bei dem Gebäude des Kindergartens „Arche Noah“ ein Fenster zum Aufenthaltsraum der Katholischen Landjugend Rehling in der Bauernstraße eingetreten. Aus dem Aufenthalts- und Büroraum entwendete der Unbekannte aus einer Geldkassette etwa 250 Euro Bargeld und etwa 20 Euro Getränkegeld in 50-Cent-Münzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum aktuellen und dem zurückliegenden Einbruch vom 28. Juli erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)

