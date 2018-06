vor 3 Min.

Zurich Gruppe: Filiale Aichach wird 50 und hilft

Versicherung unterstützt Nachwuchssportler. Bobfahrer Johannes Lochner ist dabei. Sein Bezug zu Aichach

Von Christina Reiner

Die Aichacher Filiale der Versicherungsgruppe Zurich feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass machte am verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt die Zurich Gruppe Deutschland am alten Aichacher Feuerwehrhaus im Rahmen der „Feuer und Flamme“-Tour Halt. Harald Greifenegger, Geschäftsführer der Filiale Aichach, leitet diese in der dritten Generation: „Das kommt in unserer Branche sehr selten vor.“

Den runden Geburtstag wollte er mit seinen Kunden feiern. Da die Zurich Gruppe offizieller Sponsor der Winterolympiade ist, sei es ihm wichtig, ortsansässige Nachwuchsvereine zu fördern. Die „Feuer und Flamme“-Tour habe sich dazu gut angeboten. Deren zentrales Element ist ein Spendenfahrrad. In Aichach konnten Besucher auf zwei Fahrrädern Geld für die Jugendabteilungen des TC Wittelsbach und des TSV Kühbach erradeln. Pro gefahrenem Kilometer sponsert Zurich fünf Euro. Alle Sportbegeisterten und Besucher hatten von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, jeweils drei Minuten lang zu radeln. Auch Bürgermeister Klaus Habermann und Landrat Klaus Metzger ließen sich diese Chance, junge Sportler zu unterstützen, nicht entgehen.

Einige Wochen zuvor war bereits im sozialen Netzwerk Facebook ein Wettbewerb gestartet worden. Die beiden Vereine mit den meisten Stimmen bekamen die Möglichkeit, sich Geld zu erstrampeln. Für den TC Wittelsbach wurden insgesamt 117 Kilometer geradelt, damit hat die Jugendabteilung 585 Euro gewonnen. Der TSV Kühbach kam auf 151 Kilometer und 755 Euro. Harald Greifenegger war selbst viele Jahre als Profisportler tätig. Daher kam ihm die Idee, den Nachwuchs zu fördern.

Zu dem Aktionstag am Sonntag kam auch der deutsche Bobfahrer Johannes Lochner. Er kannte Aichach bereits aus Erzählungen. Zusammen mit dem Affinger Matthias Kagerhuber wurde er im vergangenen Jahr Weltmeister. Für ihn sei es selbstverständlich, der Heimat seines Teammitglieds zu helfen, sagte Lochner. Ihm sei es sehr wichtig, junge Menschen zu unterstützen. Der Bobfahrer betonte: „Ohne Unterstützer wäre ich nicht hier. Was ich in meinen jungen Jahren bekommen habe, möchte ich auch wieder zurückgeben.“

So auch Simone Koppold aus Kühbach. Sie ist Betreuerin der C-Jugend in Kühbach und sagte: „Wir haben uns sehr gefreut und können die Hilfe gut gebrauchen.“ Das Radeln sei zwar sehr anstrengend gewesen, das sei es ihr aber selbstverständlich wert. Es sehe locker aus, aber es stecke mehr dahinter, so Koppold. Ihr Sohn Lukas war begeistert, dass sie so viel Geld gemeinsam erreicht haben.

Themen Folgen