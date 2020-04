16:30 Uhr

Zusammenprall beim Abbiegen - 6.000 Euro Schaden

Ein 54-jähriger Fahrer übersieht beim Abbiegen am Mittwochmorgen in Rehling ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kracht.

Ein VW-Fahrer übersah am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr einen entgegenkommenden Hyundai in Rehling und stieß mit diesem zusammen. Der 54-Jährige war auf der Bergstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen.

Nach Unfall: 57-Jährige erleidet leichte Verletzungen

Er selbst blieb unverletzt, die 57-jährige Fahrerin des Hyundai wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. (AZ)

