vor 33 Min.

Zusammenstoß vor Kissinger Kreisverkehr

Zu einem Unfall am Kissinger Kreisverkehr wurde die Polizei am Freitag gerufen.

Ein 22-jähriger Autofahrer merkt zu spät, dass sich der Verkehr staut. Vier Autos sind an der Karambolage beteiligt.

Vier Autos waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 2 beim Kissinger Kreisverkehr ereignete. Laut Polizei war ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Kissing unterwegs und bemerkte zu spät, dass sich Fahrzeuge vor dem Kreisverkehr zurückgestaut hatten. Er Mann fuhr auf das letzte Fahrzeug des Staus auf, wodurch insgesamt drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Der Unfallverursacher selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die anderen Autofahrer konnten alleine weiterfahren, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt 15000 Euro.

