vor 45 Min.

Zuschuss für First Responder

Auch die Caritas Aichach erhält die gewünschte Summe

Zwei Zuschussanträge waren jetzt Thema im Aindlinger Marktgemeinderat.

Die First Responder, die schnelle Einsatztruppe der Aindlinger Feuerwehr, braucht neue Personenschutzkleidung. Die Neuanschaffung dürfte etwa 9500 Euro kosten. Bisher haben sich die First Responder selbst beziehungsweise mithilfe von Spenden finanziert. 27 Personen gehören der Truppe an. Die Marktgemeinderäte waren sich einig, dass der Zuschussantrag nicht wie ein Vereinsantrag behandelt werden sollte. Da die Gemeinde auch bei den Feuerwehren die Kosten für die Kleidung übernimmt, beschloss das Gremium, dies auch bei den First Respondern zu tun. So trägt die Gemeinde die Gesamtkosten der Anschaffung.

Ebenfalls einstimmig segnete der Rat den Zuschussantrag der Caritas-Sozialstation Aichach ab. Diese erbat eine Unterstützung von 77 Cent pro Einwohner, was bei rund 4400 Bürgern gut 3400 Euro macht. Dem Willen der Sozialstation entsprechend, legte der Gemeinderat in seinem Beschluss fest, dass das Geld nicht für Leistungen der Pflegeversicherung verwendet werden soll. Stattdessen soll es unter anderem in pflegerische Leistungen außerhalb der Pflegeversicherung, in die Beratung und Schulung der Patienten und pflegenden Angehörigen, in die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender, in die Fort- und Weiterbildung oder in die Öffentlichkeitsarbeit fließen. (ull)

