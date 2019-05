vor 20 Min.

Zuschuss für den SSV und eine Befreiung

Gemeinderat: Weitere Themen in Petersdorf

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Petersdorf (wir berichteten) wurden eine Reihe von weiteren Themen der Tagesordnung und Anfragen behandelt.

Der SSV Alsmoos-Petersdorf erhält den beantragten Zuschuss ausbezahlt. 680 Euro werden als Jugendpauschale ausbezahlt (vier Euro für jeden der 170 Jugendlichen). Rund 987 Euro Vereinspauschale werden analog der Landkreisförderung bezahlt. Das macht insgesamt einen Zuschuss von rund 1667 Euro. Den allgemeinen Vereinszuschuss in Höhe von 1000 Euro hat der Verein bereits im Dezember 2018 erhalten.

De facto stehen der Holzschuppen und der Geräteschuppen in der Höhenstraße in Gebersdorf schon seit etlichen Jahren. Doch beide hatten dasselbe Problem: Sie stehen außerhalb der Baugrenze und haben ein Dach, das sie so nicht haben dürften. Mit einer Gegenstimme von Simon Plöckl wurde eine isolierte Befreiung für beide Schuppen erteilt.

Positives konnte Binder zum Angebot der Gemeinde vermelden, die seit Kurzem einen Seniorentreff anbietet. Zum Osterbasteln kamen zehn Senioren, zum Seniorentreff fanden sich 15 Senioren ein. Diese planen nun bereits das nächste Treffen. Anfang Juni muss der geplante Termin ausfallen, um nicht mit dem Pfarrausflug zu kollidieren. Anschließend wollen sich die Senioren aber wieder regelmäßig im Gasthaus Völkl in Alsmoos treffen.

sät Blühstreifen Die Umweltgruppe hat am Waldrand einen etwa 500 Meter langen Blühstreifen angesät. Entlang des Feldweges, der im vergangenen Jahr saniert wurde, sind viele Spaziergänger unterwegs, erklärte Binder und bedankte sich bei der Umweltgruppe für das Engagement. (brast)

Themen Folgen