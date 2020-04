vor 21 Min.

Zwei Autos stoßen in Mühlhausen frontal zusammen

Diese zwei Autos sind am Montagnachmittag in Mühlhausen frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Staatstraße 2381 in die Ortsdurchfahrt.

An der Einmündung der Staatsstraße in die Ortsdurchfahrt prallen in Mühlhausen zwei Autos frontal zusammen. Es gibt drei Leichtverletzte.

In Mühlhausen sind am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich bei der Tankstelle zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Wie die Feuerwehr Mühlhausen mitteilte, gab es bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2381 (aus Richtung Rehling) in die Ortsdurchfahrt drei Leichtverletzte. Die Feuerwehrler sicherten die Unfallstelle ab und entfernten auslaufende Betriebsstoffe.

Was die Feuerwehr wegen Corona beachten muss

Wie die Feuerwehr mitteilte, rückte sie den Vorgaben wegen der Corona-Krise nur mit einer Staffel auf dem Löschfahrzeug aus. Der Kommandowagen wurde schließlich nachgefordert, weil weitere Helfer vor Ort gebraucht wurden. Die Feuerwehr betont, dass alle Einsatzkräfte mit Mund-Nase-Schutzmasken ausgestattet waren. (jca)

