07.07.2018

Zwei Chefs vor Gericht

Amtsgericht stellt Verfahren ein

Weil es für einen Arbeiter in seiner Firma vier Jahre lang Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt haben soll, musste sich ein Ehepaar vor dem Amtsgericht in Aichach verantworten. Die beiden Ehepartner sind Geschäftsführer des Unternehmens, das im nördlichen Teil des Landkreises seinen Sitz hat.

Staatsanwalt Benedikt Weinkamm machte bei der Verlesung der Anklage einen Schaden von fast 20000 Euro geltend. Die Angeklagten hätten in 25 Fällen in den Jahren 2011 bis 2015 die Sozialversicherungsbeiträge nicht oder nicht rechtzeitig abgeführt. Die Angeklagten äußerten sich im Gerichtssaal nicht dazu. Richter Walter Hell, der Staatsanwalt und die beiden Verteidiger trafen sich zu einem kurzen Gespräch hinter verschlossenen Türen. Danach beschloss das Gericht, das Verfahren wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt gegen die beiden Geschäftsführer einzustellen. Der 50-jährige Angeklagte muss im Gegenzug 6000 Euro, seine 48-jährige Ehefrau 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen. (nsi)

