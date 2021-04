Zwei Einbrüche im Gewerbegebiet in Sand

Ein bislang unbekannter Täter bricht in zwei Firmen an den Lechfeldwiesen im Todtenweiser Ortsteil Sand ein. Dabei entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Im Sander Gewerbegebiet an den Lechfeldwiesen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unbekannter Täter in zwei nebeneinanderliegende Firmen eingebrochen. Zunächst versuchte er, in ein Metallwarengeschäft einzudringen. Dies gelang ihm nicht und es entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Einen neuen Versuch startete der Einbrecher bei einer benachbarten Metallbaufirma. Wie die Polizei berichtet, konnte er dort über ein Fenster in das Gebäude eindringen.

Einbrecher im Sander Gewerbegebiet verlässt Tatort ohne Beute

Allerdings fand er in der Firma offenbar nichts, was er stehlen wollte. Laut Polizeiangaben zog der Einbrecher unverrichteter Dinge wieder ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro an. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (kneit)

