Zwei Einbrüche in Anwalting in kurzer Zeit: War es derselbe Täter?

Am Sonntag erhielt die Hütte der Fischerfreunde Gebenhofen in Anwalting ungebetenen Besuch. Nun traf es einen Wohnwagen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Ein unbekannter Einbrecher ist im Affinger Ortsteil Anwalting in einen Wohnwagen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter zwischen Freitag, 28. August, um 16 Uhr und Montag, 31. August, um 14 Uhr auf einem Wochenendgrundstück „Am Flussgraben“ die Türen eines Schuppens und des dort abgestellten Wohnwagens auf. Er nahm eine Taschenlampe im Wert von circa 80 Euro mit und verschwand.

Polizei bittet um Hinweise zu Einbrüchen in Anwalting

Am Schuppen und am Wohnwagen entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

Wie Polizeisprecher Peter Löffler auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit dem Einbruch in der Vereinshütte der Fischerfreunde Gebenhofen am Viertelsgraben in Anwalting. Dieser Einbruch geschah am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr. (nsi)

