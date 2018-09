vor 56 Min.

Zwei Jugendliche stellen Fahrraddieb in Unterschneitbach

Zwei Jugendlichen hat es die Aichacher Polizei zu verdanken, dass sie am Dienstagabend einen Fahrraddieb festnehmen konnte.

Dem 13- und dem 14-Jährigen war der Dieb in Aichach aufgefallen. Denn er war mit dem Fahrrad unterwegs, das einem Bekannten bereits im August in Aichach geklaut worden war. Die Jugendlichen verständigten die Polizei und verfolgten den Dieb. Die Burschen ließen sich nicht abschütteln, obwohl sie der Mann bedrohte. In der Hartstraße in Unterschneitbach nahm die Polizei den Dieb fest und stellt fest, dass der 37-Jährige betrunken war. Er muss sich nun wegen des Diebstahls und wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Rad ist natürlich wieder zu seinem Besitzer zurückgekehrt. (AN)

