22:20 Uhr

Zwei Menschen sterben bei Zugunglück in Aichach

Am Bahnhof in Aichach sind ein Personen- und ein Güterzug zusammengestoßen. Zwei Menschen starben bei dem Unglück.

Nach Angaben der Polizei passierte das Zugunglück am Montagabend um etwa 21.15 Uhr am Bahnhof in Aichach. Ein Personenzug der Bayerischen Regiobahn und ein Güterzug sind auf dieser eingleisigen Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg zusammengestoßen.

Zwei Menschen starben bei dem Unglück. Nach ersten Informationen wurden etwa zehn weitere Menschen verletzt - zwei wohl schwer. Rettungskräfte aus der Region sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Bahnstrecke ist gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Mehr Details seien zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unklar. Auch die Ursache stehe noch nicht fest. Mehr Informationen lesen Sie in Kürze an dieser Stelle.

Weitere Zugunfälle in Bayern

Am Montag gab es noch weitere Zugunfälle in Bayern. In Seeshaupt in Oberbayern stießen auf einem Bahnübergang ein Auto und ein Zug zusammen. Zwei Menschen starben. Im Kreis Günzburg wurde ein Autofahrer verletzt, der mit seinem Wagen auf die Gleise geraten war. (AZ)