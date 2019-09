15.09.2019

Zwei Radler kollidieren in Aichach in Kreisverkehr

An Münchener Straße und Theodor-Heuss-Straße stoßen auf dem Radweg ein Zwölfjähriger und ein Mann zusammen. Der Bub ist verletzt, der Erwachsene flüchtet.

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer ist es am Freitagnachmittag in Aichach gekommen. Wie die Polizei berichtet, stießen um 14.10 Uhr am Kreisverkehr an der Münchener Straße und der Theodor-Heuss-Straße ein zwölfjähriger Bub und ein Erwachsener auf dem Fahrradweg zusammen.

Der Zwölfjährige erlitt laut Polizei Schürfwunden. Der andere Radler, ein etwa 40-jähriger Mann mit einem schwarz-weißen Fahrrad, ist flüchtig.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise sowohl zum Unfallhergang wie auch zu dem Unfallflüchtigen unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)

