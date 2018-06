09.06.2018

Zwei Tage Fest und Feuer

Das traditionelle Johannisfeuer findet am 22. Juni statt.

Der Heimatverein organisiert ein feierliches Wochenende

Der Heimatverein St. Leonhard veranstaltet in Inchenhofen gleich zwei feierliche Tage mit großem Kinderprogramm.

Das Festwochenende ist für die gesamte Bevölkerung gedacht und beginnt am Freitag, 22. Juni, mit einem traditionellen Johannisfeuer um 19 Uhr. Hier werden auch Speisen und Getränke angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgt Mecki Gärtner, Kinder können mit Oldtimer-Bulldogs mitfahren. Mit dem Einsetzen der Dämmerung startet ein Fackelzug.

Zurück im Bauhof wird das Johannisfeuer angezündet. Bei Lagerfeuermusik werden zum Ausklang volkstümliche und andere bekannte Lieder mit Gitarrenbegleitung gesungen.

Beim Grillfest am Sonntag, 24, Juni, wird ein buntes Unterhaltungsprogramm für Kinder angeboten. Die kleinen Besucher können sich auf eine Hüpfburg, Torwandschießen und Kinderschminken freuen. Wer will, kann sich bunte Zöpfchen in die Haare einflechten lassen.

Ab 11 Uhr verköstigt der Verein seine Gäste mit Speisen wie Lammspezialitäten und Burgunderbraten. Am Nachmittag klingt das Festwochenende bei Kaffee, Kuchen und Eis aus. (AN)

