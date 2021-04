Zwei Unfälle: Autofahrerinnen übersehen Radlerinnen

Zwei Autofahrerinnen in Dachau und Weichs (Landkreis Dachau) bemerken Radlerinnen nicht. Dabei kommt es zu leichten Verletzungen und es entsteht ein geringer Sachschaden.

Gleich zu zwei Fahrradunfällen ist es am Mittwoch im Landkreis Dachau gekommen. Dabei wurden zwei Radlerinnen verletzt.

Gegen 9.30 Uhr übersah eine 64-jährige Autofahrerin eine 68-jährige Radlerin auf dem Netto-Parkplatz in der Georg-Seyfang-Straße in Weichs. Wie die Polizei berichtet, wollte die 64-Jährige geradeaus in eine Parklücke fahren und bemerkte dabei die von rechts kommende 68-Jährige nicht. Beim Zusammenstoß stürzte die 68-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste ins Klinikum Pfaffenhofen/Ilm eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Unfall in Dachau: Radlerin nutzt Radweg verkehrt

Am Mittwochabend kam es auch in Dachau zu einem Fahrradunfall. Gegen 19 Uhr bog eine 38-jährige Autofahrerin von der Friedensstraße nach rechts in die Schleißheimer Straße ein. Nach Polizeiangaben übersah die 38-Jährige eine von rechts kommende 29-jährige Radlerin, die den Radweg in falscher Richtung nutze. Es kam zur Kollision. Die 29-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von knapp 1000 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: